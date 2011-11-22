رشد اقتصادی مالزی 5.8 درصد در 3 ماه سوم سال جاری/ نرخ تورم 3.4 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی،"زتی اختر عزیز" در این باره گفت: ثبت رشد اقتصادی 5.8 درصدی مالزی به دلیل افزایش تقاضای داخلی در بخش های تجارت، مسکن و خدمات عمومی انجام شده است.

وی درادامه سخنانش افزود: با توجه به وجود بحرانهای مالی جهانی پیش بینی رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم دشوار است اما امیدواریم تقاضای داخلی رشد اقتصادی مالزی را تداوم بخشد.

نرخ رشد اقتصادی درمالزی با وجود بحرانهای موجود دراقتصاد جهانی نسبت به 4.3 درصد رشد اقتصادی سه ماهه دوم سال جاری، سیر صعودی داشته است.

رییس بانک مرکزی مالزی همچنین نرخ تورم این کشور در سه ماهه سوم سال 2011 را 3.4 درصد اعلام کرد.