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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

ثبت نام همایش دانشجویی فناوری نانو از شنبه آغاز می شود

ثبت نام همایش دانشجویی فناوری نانو از شنبه آغاز می شود

ثبت نام یازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو‌ از روز شنبه 5 آذرماه آغاز می شود و دانشجویان باید برای دریافت مرحله دوم حمایت های ستاد نانو مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین همایش دانشجویی فناوری نانو با هدف ایجاد هم افزایی و تعامل میان پژوهشگران حوزه فناوری نانو، توانمند سازی محققان برای ورود به عرصه بازار و ارائه مدلها، الگوها و راهکارهای کسب موفقیت برای فعالیت در بازار فناوری نانو برگزار می شود.

این همایش با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در روزهای 26 و 27 بهمن‌ماه سال جاری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.
 
دانشجویانی که پروپوزال یا پایان نامه آنها در مرحله اول تایید شده است، برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی از ستاد توسعه فناوری نانو می توانند مقالات مرتبط با پایان نامه خود را تا 28 آذرماه سال جاری برای شرکت در همایش ارسال کنند.
کد مطلب 1464982

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