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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۲

سوسیالیستها در انتخابات اسپانیا شکست خوردند

سوسیالیستها در انتخابات اسپانیا شکست خوردند

نتایج انتخابات سراسری اسپانیا، نشان می دهد که حزب راست میانه محافظه کار با کسب اکثریت آرا، دولت آینده این کشور را تشکیل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، بر اساس اعلام وزارت کشور اسپانیا، پس از شمارش نزدیک به 78 درصد آرا، حزب دست راستی مردم به رهبری "ماریانو راخوی" با کسب ۱۸۷ کرسی از مجموع 350 کرسی پارلمان به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یافته است.

 به این ترتیب، دولت سوسیالیست "خوزه لوئیز زاپاترو" پس از هفت سال قدرت را از دست می دهد.

اسپانیا که با نرخ بیکاری ۲۱ درصد بیشترین میزان بیکاری در اتحادیه اروپا را دارد، سومین کشور پس از یونان، و ایتالیا در منطقه مالی یورو محسوب می شود که در هفته های اخیر به دلیل بحران اقتصادی شاهد تغییر دولت است.

کد مطلب 1464983

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