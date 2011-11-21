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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۰

اختتامیه هفته کتاب ـ1/

حسینی: هیچ کشوری نمی‌تواند رشد کند؛ مگر اینکه مردم آن اهل مطالعه باشند

حسینی: هیچ کشوری نمی‌تواند رشد کند؛ مگر اینکه مردم آن اهل مطالعه باشند

وزیر ارشاد تاکید کرد: امروز کتاب متعلق به قشر خاصی نیست و همه افراد نیاز دارند که کتاب بخوانند و چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند رشد کند مگر اینکه مردم آن اهل مطالعه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران شب گذشته 29 آبان با معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر و نیز پنجمین کتاب و رسانه ملی و طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری به کار خود پایان داد.

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه با تقدیر از دست‌اندرکاران برنامه‌های هفته کتاب امسال ابراز امیدواری کرد، تبادل نظر در این باره همچنان و در طول سال ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی‌های جدی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور صورت گیرد.

وی گفت: اهداف و جهت‌گیری‌های هفته کتاب امسال از همان نامگذاری روزهای آن مشخص بود و خوشبختانه تعداد برنامه‌ها هم زیاد و متنوع بود.

وزیر ارشاد با اشاره به آماری که روز گذشته منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره میزان مطالعه در کشور ارائه کرده است، افزود: این آمار نشان می‌دهد که ما سال به سال در کتابخوانی رشد داریم، اما مطلوب نیست و نیاز است برای مطالبه مقام معظم رهبری در این زمینه، تلاش بیشتری صورت گیرد.

حسینی که در آئین معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر و نیز پنجمین کتاب و رسانه ملی سخن می‌گفت، به نقش رسانه‌ها در گسترش کتابخوانی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در معرفی آثار ارزشمند و کتاب‌های مفید تاثیرگذار باشند تا نیاز به کتابخوانی از سوی مردم هم احساس شود.

وزیر ارشاد تاکید کرد: امروز کتاب متعلق به قشر خاصی نیست و همه افراد نیاز دارند که کتاب بخوانند. هیچ کشوری نمی‌تواند رشد کند؛ مگر اینکه مردم آن اهل مطالعه باشند.

وی با استمداد از مولفان، ناشران و پژوهشگران برای ترغیب مردم به کتابخوانی، ابراز امیدواری کرد: سال آینده که سنجشی درباره میزان مطالعه انجام می‌شود، شاهد یک جهش در این زمینه باشیم.

کد مطلب 1464988

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