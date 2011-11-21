به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران شب گذشته 29 آبان با معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر و نیز پنجمین کتاب و رسانه ملی و طی مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معماری به کار خود پایان داد.

سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه با تقدیر از دست‌اندرکاران برنامه‌های هفته کتاب امسال ابراز امیدواری کرد، تبادل نظر در این باره همچنان و در طول سال ادامه پیدا کند و برنامه‌ریزی‌های جدی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور صورت گیرد.

وی گفت: اهداف و جهت‌گیری‌های هفته کتاب امسال از همان نامگذاری روزهای آن مشخص بود و خوشبختانه تعداد برنامه‌ها هم زیاد و متنوع بود.

وزیر ارشاد با اشاره به آماری که روز گذشته منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره میزان مطالعه در کشور ارائه کرده است، افزود: این آمار نشان می‌دهد که ما سال به سال در کتابخوانی رشد داریم، اما مطلوب نیست و نیاز است برای مطالبه مقام معظم رهبری در این زمینه، تلاش بیشتری صورت گیرد.

حسینی که در آئین معرفی برگزیدگان دهمین جشنواره کتاب و رسانه برتر و نیز پنجمین کتاب و رسانه ملی سخن می‌گفت، به نقش رسانه‌ها در گسترش کتابخوانی اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در معرفی آثار ارزشمند و کتاب‌های مفید تاثیرگذار باشند تا نیاز به کتابخوانی از سوی مردم هم احساس شود.

وزیر ارشاد تاکید کرد: امروز کتاب متعلق به قشر خاصی نیست و همه افراد نیاز دارند که کتاب بخوانند. هیچ کشوری نمی‌تواند رشد کند؛ مگر اینکه مردم آن اهل مطالعه باشند.

وی با استمداد از مولفان، ناشران و پژوهشگران برای ترغیب مردم به کتابخوانی، ابراز امیدواری کرد: سال آینده که سنجشی درباره میزان مطالعه انجام می‌شود، شاهد یک جهش در این زمینه باشیم.