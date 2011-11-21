آتش افروزی در ایران به نفع دنیا نیست/ راه حل: گفتگوی تفاهم آمیز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به صدور قطعنامه جدید بر علیه ایران گفت: این قطعنامه نشان داد که هنوز برخی در دنیا گمان می کنند که گفتار غیرمودبانه و رویکردهای تهدیدآمیز ممکن است آنها را به اهداف خود برساند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تجربه سال های گذشته اگرچه بی حاصلی این رویکرد را ثابت کرده؛ اما در عین حال همچنان افرادی در غرب هستند که کاملا متوجه هستند که دامن مسببان آن را بیشتر از هر نقطه ای دیگر از دنیا خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد در این میان راه حل، گفتگوی تفاهم آمیز است که امید می رود در فرصتهای پیش رو، بتوان از آن به خوبی بهره گرفت.

به گفته نهاوندیان، در رویکرد جدید اقتصاد دنیا که هم اکنون اروپا به دلیل مشکلات اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می کند، باید بیش از هر زمان دیگری اقتصاددانان از این فرصت استفاده کرده و به تحلیل روند اقتصاد جهانی بپردازند که در این میان امید می رود ایران با دیپلماسی فعال اقتصادی بتواند به رویکردهای جدیدی در تعاملات اقتصادی دنیا دست یابد.

وی اظهار داشت: در بحران اقتصادی در کشورهای غربی که از آمریکا با بروز مشکل در سیستم بانکی شروع شده و هم اکنون نیز به اروپا و یونان کشیده شده است، شاهد هستیم که فرصت بی نظیری برای اقتصاددانان در تحلیل این مشکلات بوجود آمده است که البته باید توجه داشت نکته درخشانی که در همه جا خود را نشان می دهد این است که هرجا سیستم اعتباری رابطه خود را با بخش واقعی اقتصاد کم کند، مشکل بروز خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: این موضوع به دلیل آن است که در داخل نظام اعتباری یا در دهه های اخیر، برخی مشتقات جدید در اقتصاد بروز کرده است که مورد نگرانی صاحب نظران اقتصادی است، بنابراین هم اکنون نیز در معرفی برخی ابزارهای جدید اگر رابطه با بخش واقعی اقتصاد در نظر گرفته نشود، یا معرف فعالیت اقتصادی مولد واقعی نباشد، می توان بحران زا باشد. در چنین شرایطی، کافی است تلنگری به اعتماد عمومی زده شود تا اقتصاد فرو ریزد.

نهاوندیان گفت: تجربه بانکداری اسلامی نشانگر این بوده که این نوع بانکداری با بخش واقعی اقتصاد در تماس بیشتری قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به بنگاههای تولیدی که به دلیل مسائل برون بنگاهی دچار مشکل شده اند، گفت: در این شرایط باید با رویکرد همیارانه به کمک واحدهای تولیدی بشتابیم و بدهی های آنها را تقسیط مجدد کنیم و اجازه دهیم تولید، با طراوت اشتغال موجود را حفظ کند.

نهاوندیان بررسی لایحه بهبود مستمر فضای کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را اتفاق خجسته در اقتصاد کشور دانست و گفت: بعد از دو سال رایزنی و اجماع سازی، بالاخره کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسید و مجلس نیز در ادامه بررسی این لایحه، چند ماده آن را نیز به تصویب رسانده است. این لایحه سی ماده و سی نکته مثبت دارد که امیدواریم به بهترین شکل به تصویب برسد.

به گفته نهاوندیان، امروز پر کردن خلا تشکلی در بخش اقتصادی ایران وجود دارد و این موضوع یکی از نکاتی بود که هیئت نمایندگان اتاق ایران در اولین جلسه با رای قاطع به آن رای داد.

وی اظهار داشت: باید نقشه راهی تدوین شود که بخش خصوصی چه تشکل هایی را لازم دارد که این ماموریت تاریخی برای اتاق ایران است.

نهاوندیان گفت: تفرقه و تجزیه به نفع تشکل های اقتصادی و بخش خصوصی نیست و اگر همه نیروها در کنار هم قرار گیرند، می توانند کارهای بزرگی را به ثمر رسانند.