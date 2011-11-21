به گزارش خبرنگار مهر، بازنگری رشته های علوم انسانی با توجه به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو در این رشته ها و گستردگی آموزش آن در سطح کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. برخورداری از کتب ترجمه ای، بومی نبودن منابع درسی و توسعه بیش از اندازه و بی توجهی به اشتغال فارغ التحصیلان علوم انسانی از مهمترین انتقاداتی است که به رشته های علوم انسانی کشور وارد می شود.

22 اسفند ماه سال 1385

وزیر علوم از بازنگری سرفصلهای رشته های علوم انسانی خبر داد

دکتر محمدمهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز در مراسم افتتاحیه اولین کنگره ملی علوم انسانی با عنوان "وضعیت امروز، چشم انداز فردا" گفت : یکی از دغدغه های فکری در وزارت علوم بحث تحقیقات علوم انسانی است. مطالعات بین رشته ای مغفول شده است، چرا که بین رشته ای می تواند میدانی جدید در علوم انسانی منطبق با نیازهای جامعه بیافریند و بنابراین 110 رشته میان رشته ای تعریف شده که کارگروههای مختلف در حال تعریف دروس و سرفصلهای آن برای دانشگاهها هستند.

11 خرداد ماه سال 1386

معاونان آموزشی دانشگاهها تاکید کردند: بازنگری برنامه های درسی رشته های علوم انسانی

معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور تاکید کردند برای ترویج فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی، در برنامه های درسی رشته های علوم انسانی بازنگری شود و با تاسیس رشته ها و میان رشته ای های جدید و ارایه درسهای اختیاری و عمومی زمینه توجه به فرهنگ غنی و پرمایه اسلامی و ملی فراهم آید. در این جهت بر همکاری با دیگر سازمانها و نهادهای علمی، فرهنگی و پژوهشی از جمله سازمان سمت برای تهیه، تالیف و تدوین منابع درسی علوم انسانی و تقویت فرهنگی ملی تاکید می شود.

6 بهمن ماه سال 1386

وزیر علوم از اجرای راهبردهای توسعه علوم انسانی خبر داد

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در نخستین جشنواره علوم انسانی فارابی از راهبردهای 5 گانه وزارت علوم در زمینه علوم انسانی خبر داد و تاکید کرد: بازنگری و اصلاح وضعیت علوم انسانی با نگاه ارتقای آن در مدیریت کشور یک اولویت است و بومی کردن علوم انسانی با هدف خروج آن از متون ترجمه ای علوم انسانی که نمی تواند حلال مشکلی باشد، مدنظر قرار دارد. همچنین بازنگری رشته های علوم انسانی مورد توجه جدی وزارت علوم است و رشته های متعدد دیگری بویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی تعریف و اجرا شده است.

6 اردیبهشت ماه سال 1387

وزیر علوم از بازنگری در علوم انسانی با رویکرد اسلامی خبر داد

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، گفت: کتب علوم انسانی ما خوراکی از یافته های دانشمندان غربی است. ما ضمن اینکه یادگیری این یافته ها را رد نمی کنیم اما معتقدیم باید توجه ویژه ای به آموزه های دینی و اسلامی و همچنین یافته های دانشمندان داخلی در متون علوم انسانی صورت گیرد. به عنوان مثال ما باید در متون علمی روانشناسی آموزهای اسلامی را نیز وارد کنیم.

6 شهریور ماه سال 1387

زاهدی در کمیسیون فرهنگی دولت از آغاز بازنگری در علوم انسانی خبر داد

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم گفت: در وزارت علوم بازنگری بسیاری از رشته های علوم انسانی آغاز شده است و خیلی از دروس هستند که باید تجدید نظر شود زیرا در برخی شاخه های علوم انسانی شاهد هستیم که به شدت سکولاریسم در آنها نفوذ دارد بنابراین تجدید نظر در دروس بسیاری از شاخه های علوم انسانی شروع شده و باید به سرعت ادامه داده شود. البته یکی از مشکلاتی که در حوزه بازنگری در دروس حوزه علوم انسانی وجود دارد این است که هر چند صاحب نظر در حوزه بازنگری زیاد داریم اما در تدوین محتوا دچار مشکل هستیم. یعنی ممکن است معلوم شود که در یک کتاب علوم انسانی چه سرفصل هایی باید بیاید اما این که مکتوب شود و تدوین شود کند پیش می رود.

8 شهریورماه سال 1388

رهبر معظم انقلاب بر توجه دانشگاهها به علوم انسانی تاکید کردند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی، نخبگان، و رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با ایشان با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی تأکید کردند: این مسئله نگران کننده است زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاهها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.

ایشان افزودند: بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاهها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: مراکز تصمیم گیری اعم از دولت، مجلس، و شورایعالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند. 15 شهریور ماه سال 1387

پژوهشگاه علوم انسانی مسئول بازنگری رشته‌های علوم انسانی شد دکتر حمید رضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: بازنگری سرفصلهای رشته های علوم انسانی دانشگاههای کشور با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی محول شد. بسیاری از سرفصل های موجود و منابع مورد استفاده در این سرفصل ها بیش از20 سال است بدون هیچ گونه بازنگری و تغییر، دست استادان را برای تحول و رشد درسها و متون درسی بسته است. در طول این 20 سال، تغییرات بسیاری در علوم مختلف پیش آمده و بر اساس اقتضائات جامعه جهانی برخی سرفصلها حذف و به برخی سرفصلها افزوده شده است. 20 مهرماه سال 1388

جزئیات نحوه اجرای بازنگری علوم انسانی از دو ماه آینده حمیدرضا آیت اللهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نحوه اجرای بازنگری علوم انسانی و الزامات این طرح را تشریح کرد و گفت: در بازنگری علوم انسانی به دنبال محدود کردن ترجمه متون علمی غربی نیستیم. عملیات اجرایی کردن بازنگری دروس از دو ماه آینده آغاز می شود و معاونتهای آموزشی و فرهنگی وزارت علوم در بخش اجرایی و پژوهشگاه علوم انسانی در بخش فکری و علمی با تشکیل کمیته ای چهار نفره اجرایی شدن آن را بررسی می کنند. 7 مهرماه 1388

دبیر شورای برنامه ریزی وزارت علوم جزئیات طرح بازنگری علوم انسانی را اعلام کرد

رجبعلی برزویی دبیر شورای برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جزئیات طرح بازنگری علوم انسانی با محوریت توانمندی داخل و اسلامی کردن را اعلام کرد و گفت: بازنگری در علوم انسانی با اولویت کاربردی و روزآمد کردن با توجه به توانمندیهای داخل و دیدگاههای اسلامی صورت می گیرد. بحث بازنگری در دروس توسط وزارت علوم در تمامی رشته ها صورت می گیرد اما بازنگری در علوم انسانی به ویژه در مقطع کارشناسی با تأکید بیشتری انجام می شود.

19 مهرماه سال 1388

بازنگری علوم انسانی با رویکرد اسلامی توسط متخصصان حوزوی

حجت الاسلام سیدمحمد غروی عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بازنگری در علوم انسانی با رویکرد اسلامی را هدف این پژوهشگاه برشمرد و گفت : تحقق این موضوع در گرو فعالیت بنیادین افراد آشنا با علوم انسانی موجود و تحصیلات عالی حوزوی است. تهیه محتوا، منابع و پرورش استاد شرط لازم ایجاد گرایشهای جدید در رشته های علوم انسانی است.

7 اسفند ماه سال 1388

رئیس سمت از بازنگری 80 کتاب در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی خبر داد

دکتر احمد احمدی رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها گفت: در حال حاضر این سازمان کار تجدیدنظر کتابهای علوم انسانی را از لحاظ محتوا آغاز کرده و در این راستا 80 کتاب تجدیدنظر شده است. در تجدیدنظر کتابهای علوم انسانی 20 تا 80 درصد کتابها از لحاظ محتوا، ویرایش، چاپ و حروفچینی تغییر پیدا کرده و در برخی اوقات کل مطالب باید یکبار دیگر ویرایش شود.

5 شهریورماه سال 1389

وزیر علوم خبر داد : رشته‌های علوم انسانی بزودی بر اساس مبانی اسلامی تغییر می‌کنند

کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: متون درسی بویژه در علوم انسانی در حال بازنگری است و به تدریج تعدادی از واحدهای درسی از رشته های مهم علوم انسانی براساس مبانی اسلامی تغییر محتوی پیدا خواهند کرد.

28 شهریور ماه سال 1389

پذیرش در 12 رشته علوم انسانی و هنر مسکوت ماند

ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: بر اساس برنامه، سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این است که پذیرش 12 رشته دانشگاهی را به ویژه در علوم انسانی و هنر مسکوت نگه دارد تا سرفصهای دروس آنها که مدتهاست تغییری نکرده بازنگری شود. سرفصلهای هیچ یک از دروس دانشگاهی حذف نمی شود اما با توجه به اینکه برخی از دروس بیش 20 سال از آخرین بازنگری آنها گذشته سیاست ما تغییر در سرفصلهای دروس این 12 رشته است.

29 شهریور ماه 1389

تدوین کتب علوم انسانی بر اساس مبانی اسلامی آغاز شد

حسن احدی معاون آموزشی دانشگاه آزاد از کلید خوردن تدوین کتابهای جدید رشته های علوم انسانی منطبق بر مبانی اسلامی خبر داد و با بیان اینکه این امر از رشته روانشناسی آغاز شد گفت: امیدواریم تا دو سال دیگر منابع بومی سازی شده در زمینه روانشناسی عرضه شود. به مدیران گروه روانشناسی واحدهای سراسر کشور دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد تا به سمت بومی سازی کتابهای روانشناسی و علوم تربیتی بروند.

2 آبان ماه سال 1389

اسامی 12 رشته علوم انسانی که توسعه آنها منوط به بازنگری شد

ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با اعلام اسامی 12 رشته علوم انسانی که توسعه و پذیرش دانشجو در آنها منوط به بازنگری شده است گفت: 70 درصد محتوای این رشته ها با محوریت بومی و دینی بازنگری می شود که بازنگری تا تابستان سال آینده نهایی می شود. ذیرش و توسعه 12 رشته علوم انسانی شامل حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی منوط به بازنگری، بومی سازی و به روز کردن شده است.

7 آبان ماه سال 1389

جلوی توسعه بی‌حساب علوم انسانی را می‌گیریم

غلامعلی حداد عادل - رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از اولین قدم برای رفع مشکلات علوم خبر داد و با بیان اینکه گزارش دستاوردهای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به زودی اعلام می شود گفت: در راستای تحول در رشته های علوم انسانی جلوی توسعه بی دلیل و بی حساب را می گیریم. تصمیم وزارت علوم مبنی بر گسترش 12 رشته علوم انسانی منوط به بازنگری در آنها این طور نیست که از سال آینده در 12 رشته دانشجو پذیرش نشود و به هیچ وجه قصد این نیست که از سال آینده دانشکده هایی که در حال حاضر وجود دارد و در رشته های علوم انسانی دانشجو پذیرش می کنند برایشان محدودیتی ایجاد شود.

22 آبان ماه سال 1389

تشریح وضعیت پذیرش دانشجوی علوم انسانی در کنکورهای سال 90

ابوالفضل حسنی مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با توضیح وضعیت پذیرش دانشجو در رشته های علوم انسانی در کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد آینده گفت: کمیته هایی در حال بازنگری دروس علوم انسانی هستند که پیش بینی می کنیم تا تابستان آینده گزارش نهایی در این زمینه ارائه شود. وزارت علوم کار بازنگری دروس علوم انسانی را با هماهنگی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و زیر نظر این شورا انجام می دهد.

12 آذرماه سال 1389

وزیر علوم شایعات درباره حذف برخی دروس علوم انسانی را رد کرد

کامران دانشجو وزیر علوم در سومین سفر استانی هیئت دولت به استان مازندران با رد برخی شایعات در خصوص حذف برخی دروس علوم انسانی تصریح کرد: 51 درصد از دانشجویان کشور در علوم انسانی تحصیل می‌کنند و لازم است که این بخش ساماندهی شود و آموزه‌های دینی در علم اقتصاد، روانشناسی جامعه شناسی و سایر سرفصل های علوم انسانی وارد شود که کارگروهی در پی انجام این ساماندهی است. نباید نسبت به علوم انسانی بی‌تفاوت باشیم چون دانشگاه ما باید انسانی را تربیت کند که اسلام تعریف کرده است و این انسان باید و نباید اخلاقی، علمی و فلسفی دارد و فطرت او هر چیزی را قبول نمی‌کند.

29 آذرماه سال 1389

وزیر علوم با تاکید بر نحوه بازنگری علوم انسانی: حذف نظریات غربی در علوم انسانی هدف ما نیست

کامران دانشجو وزیر علوم، گفت: به هیج وجه هدف ما حذف نظریات غربی در علوم انسانی نیست بلکه تلاش داریم نظریات و اندیشه های اسلامی نیز در متون درسی گنجانده شود و بتوان با تکیه بر اندیشه های اسلامی نظریات غربی را به نقد و چالش کشید. شورای برنامه ریزی آموزش عالی بازنگری در سرفصل های علوم انسانی را در دستور کار قرار داد و با جدیت و سرعت این اقدام را پیگیری می کند که این بازنگری در راستای انطباق با آموزه های اسلامی، فرهنگ و خصوصیات بومی، غنی سازی علمی، روزآمدی و کارآمدی صورت می گیرد.

16 دیماه سال 1389

38 سرفصل و 52 مورد از منابع درسی علوم انسانی بازنگری شد

کامران دانشجو وزیر علوم از بازنگری 38 سرفصل و 52 مورد از منابع درسی علوم انسانی دانشگاه ها تاکنون خبر داد و گفت: کارگروه ویژه بازنگری علوم انسانی با حضور استادان و صاحبنظران حوزه های مختلف این علوم در حال فعالیت است و در هر رشته از نظرات کارشناسی متخصصان آن رشته استفاده خواهد شد. وی همچنین از متخصصان و صاحبنظران زیرگروه های مختلف علوم انسانی دعوت کرد تا در بازنگری و اصلاح متون و سرفصل های درسی این رشته ها به معاونت آموزشی وزارت علوم یاری رسانند.

25 دیماه سال 1389

بازنگری 260 هزار سرفصل علوم انسانی

سعید قدیمی مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت‌ علوم گفت: بخش هایی از سرفصلهای متون درسی که مورد بازنگری قرار گرفته اند، در بهمن ماه اعلام می شوند. 12 رشته علوم انسانی که بازنگری می شوند، گرایش های مختلفی دارند که بسیاری از این گرایشها در بحث بازنگری در دستور کار قرار نگرفته و به همه دانشگاهها هم اعلام شده که گسترش این رشته ها همانند قبل خواهد بود. از این میان تنها برخی گرایش ها وجود داشت که ما معتقد بودیم به روز نیستند و باید اصلاح شوند این گرایش ها غنی نبوده و به هیچ وجه نیازهای جامعه ما را پاسخگو نیستند.

9 بهمن ماه سال 1389

بازنگری سرفصل دروس 38 رشته انسانی آغاز شد

حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اعلام شروع به کار بازنگری در سرفصل‌های 38 رشته دوره کارشناسی از تمرکز جدی بخش‌های مسئول در بازنگری سرفصل‌های علوم انسانی خبر داد و گفت: مشکلاتی که در محتوی و شیوه تدریس علوم انسانی وجود دارد اساسی است. ناکارآمدی، به روز نبودن و نامتناسب بودن با جامعه اسلامی سه نقص جدی است که در مطالعات اولیه سرفصل‌های علوم انسانی از سوی کارشناسان شناسایی شده‌اند. یک رشته در تاریخ، 2 رشته در زبان و ادبیات انگلیسی، 3 رشته در فلسفه، 6 رشته در علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، 5 رشته در مدیریت، 8 رشته مربوط به علوم اجتماعی، 6 رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه‌نگاری، 5 رشته مربوط به اقتصاد و 2 رشته مربوط به حقوق و علوم سیاسی مورد بازنگری قرار می گیرند.

18 بهمن ماه سال 1389

راه اندازی دبیرخانه تدوین سرفصلها و منابع دروس علوم انسانی

حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: دبیرخانه تدوین مجدد سرفصل ها و منابع دروس علوم انسانی دانشگاه ها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد. به عنوان مثال رشته اقتصاد 19سال، رشته ادبیات انگلیسی و علوم اجتماعی 21سال و رشته فلسفه 23 سال است که مورد بازنگری قرار نگرفته اند. وزارت علوم اصرار داشت هر چه سریعتر این بازنگری انجام شود. حتی اگر بتوانیم یک کتاب درسی بالنده شده را که مورد بازنگری قرار گرفته در نیمسال دوم تحصیلی89-90 به دانشجویان ارائه دهیم تحول بزرگی است.

2 اسفند ماه سال 1389

تشریح فرآیند بازنگری دروس در شورای گسترش وزارت علوم

ابوالفضل حسنی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تشریح فرایند بازنگری دروس در شورای گسترش آموزش عالی گفت: عمر بسیاری از رشته های علوم انسانی به 15 سال نیز می رسد. تصویب رشته ها منوط به بازنگری دروس است و اگر دانشگاهی برای راه اندازی رشته ای اقدام می کند، شورای گسترش باید در ارتباط با سابقه قبلی رشته موردنظر بازنگری به عمل آورد. در نظام های آموزشی دنیا این منطق وجود دارد که عمر رشته ها بیش از 5 سال نباشد اما در کشور ما در بحث علوم انسانی عمر رشته ها بیش از 5سال است و حتی به 10 تا 15 سال نیز می رسد، این در حالی است که در برخی رشته های فنی عمر رشته ها کمتر از این مدت است.

20 اسفند ماه سال 1389

اولویت بازنگری 380 درس علوم انسانی به همراه بازنگری 260 هزار سرفصل علوم انسانی

سعید قدیمی مدیرکل وزارت علوم از شروع بازنگری 38 رشته علوم انسانی خبر داد و گفت: بازنگری 380 درس از دروس رشته‌های علوم انسانی را در اولویت قرار دادیم و همچنین تهیه 58 کتاب علوم انسانی را نیز در دستور کار داریم. امیدوار هستیم این 58 کتاب تا اوایل سال 90 رونمایی شوند. 260 هزار سرفصل در حوزه علوم انسانی داریم که اگر حدود 60 هزار عضو هیئت علمی در کشور داشته باشیم هر عضو هیئت علمی باید 6 سرفصل را مسئولیتش را بر عهده گیرد و اگر بازنگری هر سرفصل یک سال طول بکشد یعنی کلیه اعضای هیئت علمی‌مان باید 6 سال وقتشان را بگذارند که این بازنگری انجام شود.

22 فروردین ماه سال 1390

وزیر علوم دلیل بازنگری علوم انسانی را تشریح کرد

کامران دانشجو وزیر علوم، با اشاره به برنامه های وزارت علوم برای بازنگری دروس علوم انسانی گفت: علت بازنگری علوم انسانی ماهیت ترجمه ای نظریه های غربی در این دروس است، دروس علوم انسانی باید بومی شود و مطابق با آموزه های دینی و فرهنگ اسلامی-ایرانی و در جهت پاسخ به نیازهای کشور باشد. بیشتر دروس علوم انسانی که در دانشگاههای ما درحال تدریس است ترجمه ای محض بوده و صرفاً دیدگاهها و نظریه های اندیشمندان غربی و مادی را بدون نقد عالمانه ارائه می کند و برگرفته از تعریف مادی غرب از انسان و هستی هستند که باید این ماهیت برای دانشجویان وافکار عمومی تبیین شود.

3 اردیبهشت ماه سال 1390

منابع بازنگری شده علوم انسانی از مهرماه به دانشگاه ها می آیند

غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، از جایگزین شدن منابع تحول یافته علوم انسانی به جای منابع موجود در سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: در این راستا، ایجاد تغییر و تحول در منابع درسی و سرفصل های دروس در تعدادی از رشته ها به مرحله نهایی رسیده و به زودی نتایج آن ارائه می شود. تمام تلاش وزارت علوم در جهت بازنگری در منابع و سرفصل های علوم انسانی در دانشگاهها، حفظ مبانی اعتقادی و ارزشی جامعه و دانشجویان است که در نهایت به حفظ پایه های تربیتی، اجتماعی و سیاسی مردم و خانواده ها منجر می شود. منابع تحول یافته، به تدریج در سال تحصیلی آینده جایگزین منابع موجود می شوند.

27 اردیبهشت ماه سال 1390

38 سرفصل آخرین وضعیت بازنگری شده علوم انسانی را مهر 90 تحویل می‌دهیم

حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت : همانطور که قول دادیم تا پیش از مهر ماه سال جاری 38 سرفصل بازنگری شده را تحویل دهیم. هیچ سرفصل دیگری از این تعداد کاسته نشده و قرار نیست سرفصل دیگری هم اضافه شود.

31 اردیبهشت ماه سال 1390

اجرای 3 رشته علوم انسانی همزمان با بازنگری رشته های علوم انسانی

ابوالفضل حسنی مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم گفت: برای انجام همزمان بازنگری و اجرای دوره‌های برخی رشته‌های علوم انسانی مانند مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی استعلام کردیم . با توجه به اینکه رشته‌های علوم انسانی در مبحث برنامه ریزی و سرفصل‌ها قدیمی هستند نرخ رشد ایجاد این رشته‌ها باید کاهش پیدا کند و به همین منظور در حال حاضر بازنگری‌هایی را شروع کرده‌ایم. برای برخی رشته‌های علوم انسانی مانند مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی از شورای عالی انقلاب فرهنگی استعلام کرده‌ایم که آیا می‌توانیم اجرای این دوره‌ها را همزمان با بازنگری‌شان انجام دهیم یا خیر که هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در پی این استعلام هنوز جوابی نداده است.

12 تیرماه سال 1390

دانشگاه علامه طباطبایی مجری بازنگری 7رشته علوم‌انسانی شد

سعید قدیمی مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم گفت: دانشگاه علامه طباطبایی در 7 رشته علوم انسانی بازنگری انجام می دهد در صورتیکه دانشگاهها بخواهند در این زمینه همکاری داشته باشند، باید با این دانشگاه هماهنگ کنند. در نخستین تکلیف بازنگری علوم انسانی در آموزش عالی، بازنگری متون مبتنی بر آموزه های دینی و هویت ایرانی اسلامی و همچنین تقویت تحصیلات تکمیلی با اولویت توجه به نیاز بازار کار، مهمترین وظیفه و هدف بازنگری علوم انسانی است. بازنگری سرفصل های علوم انسانی، سالها دغدغه اعضای هیئت علمی بود که تاکنون اتفاق نیفتاده بود، بنابراین درمهرماه 89 به دانشگاههای کشوراعلام شد که سرفصل های علوم انسانی تغییر می کند و بعد از آن شاخص های بازنگری سرفصل های علوم انسانی در اختیار دانشگاهها قرار گرفت.

12 تیرماه سال 1390

سامانه بازنگری علوم انسانی در وزارت علوم راه اندازی می شود

سامانه دبیرخانه بازنگری سرفصل ها و منابع درسی علوم انسانی دانشگاهها در وزارت علوم به منظور دسترسی به منابع بازنگری شده علوم انسانی، در دسترس دانشجویان و استادان قرار می گیرد. سامانه این امکان را در اختیار دانشجویان قرار می دهد تا پس از انتخاب واحد به این سامانه مراجعه و از آخرین وضعیت سرفصلهای بازنگری شده و دروس مطلع شوند. این سامانه پس از اتمام مراحل بازنگری علوم انسانی افتتاح می شود و این قابلیت را دارد تا پس از افتتاح، سایر رشته ها به جز علوم انسانی هم بتوانند در آن به بازنگری سرفصلها بپردازند. از دیگر امکانات سامانه بازنگری علوم انسانی این است که می توان سرفصلها را هر شش ماه یک بار در آن بازنگری کرد.

12 تیرماه سال 1390

شهریور 90 زمان اتمام بازنگری رشته های علوم انسانی

حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی زمان اتمام بازنگری علوم انسانی را اوائل شهریورماه 90 اعلام کرد و گفت: تا شهریور ماه 38 رشته در مقطع کارشناسی بازنگری می شود. این 38 رشته اوائل شهریورماه بازنگری و از مهرماه 90 به دانشجویان ارائه می شود. این سرفصل ها تنها در اختیار ورودی های مهرماه 90 قرار می گیرد و اصل در این سرفصل ها منابع درسی است نه جزواتی که استادان سر کلاسها به دانشجویان ارائه می دهند. این 38 رشته شامل حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، تاریخ، فلسفه، روش ‌شناسی، روزنامه ‌نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی می شود که بر این اساس 400 سر فصل جدید تا شهریورماه به وزارت علوم اعلام خواهد شد. 2 مرداد ماه سال 1390

3 منبع درسی علوم انسانی آماده شد کتاب‌های جدیدی به عنوان منبع درسی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی سفارش داده شده که به گفته سعید قدیمی دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی این کتاب‌ها پس از تصویب این شورای عالی به عنوان مرجع در دسترس دانشگاهیان قرار می‌گیرد. 50 جلد کتاب در حوزه علوم انسانی بر اساس سرفصل‌هایی که داشتیم سفارش داده شده و منتظر آماده شدن این کتاب‌ها هستیم و اکنون 4 جلد از این کتاب‌ها که مشتمل بر موضوعات بهداشت روانی، حکمت اشراق و سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت آماده شده و به زودی در دستور کار شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی قرار می‌گیرد تا برای استفاده از این کتاب‌ها به عنوان کتاب درسی دانشگاهی تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. 15 مردادماه سال 1390

استادان دانشگاه ها در قالب پرسشنامه علمی برای بازنگری در علوم انسانی نظر دادند دبیرخانه بازنگری سرفصلها و منابع دروس رشته های علوم انسانی دانشگاهها در قالب پرسشنامه ای از نظرات استادان دانشگاه ها در رشته های علوم انسانی برای بازنگری و تدوین مجدد سرفصل ها استفاده می کند. نیاز به بازبینی، ارتباط با اهداف درس، توسعه توانمندی شناختی یادگیرنده، توسعه نگرش یادگیرنده، تامین توانمندی مهارتی یادگیرنده، توجه به اهداف ارزشمند شناختی از جمله معنویت، اشاره به اخلاقیات و یا اصول اخلاق حرفه‌ای، توجه به ارزش‌های دینی و مذهبی، توجه به ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی، همخوانی با سرفصلهای متداول و به روز جهانی، در سرفصلهای فعلی از جمله نکاتی است که دراین پرسشنامه ها بر آن تاکید شده است. ویژگی کاربردی در عمل (بازارکار)، ارتباط افقی با سایر دروس رشته، ارتباط عمودی با سایر دروس، میزان همپوشانی، کمک به عملکرد مناسب یادگیرنده در آینده، برانگیختن اشتیاق یادگیری بیشتر در یادگیرنده، پرورش خلاقیت و ابتکار در یادگیرنده، روزآمدی، نیاز به بازنگری، تناسب با سرفصل‌ها، تناسب با دوره کارشناسی از دیگر موضوعات این پرسش نامه است.

20 مهرماه سال 1390

سپاه در حوزه‌ علوم انسانی اقدامات موثری را آغاز کرده است

سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سپاه در کلیه علوم صاحب نظر است،گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مباحث علوم انسانی، حرکتی جدید و نهضتی علمی در کشور آغاز شده و سپاه نیز در این حوزه و حوزه‌های دانش و تجربی در علوم انسانی اقدامات موثری را آغاز کرده است. موضوع دانش و پژوهش در علوم انسانی موضوع فراموش شده‌ای در انقلاب است که برخی به صورت سهوی و یا از روی عمد آن را کنار گذاشته‌اند که این موجب بروز عقب ماندگی‌هایی نیز شده است.

23 مهرماه سال 1390

بدقولی 2 پژوهشگاه در بازنگری علوم انسانی موجب شد سرفصلها به موقع نرسید

سعید قدیمی مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، از بد قولی دو پژوهشگاهی خبر داد که قرار بود تا شهریورماه 90 سرفصلهای بازنگری شده علوم انسانی را طبق قرارداد رسمی که با وزارت علوم داشتند، تحویل دهند اما خلف وعده کردند. طبق قرار با پژوهشگاهها و دانشگاهها که قرار بود سرفصلهای خودشان را به ما بدهند، متاسفانه به موقع عمل نشد، در حالیکه ما قرارداد رسمی با آنان داشتیم و یک مقدار این زمان به عقب افتاد. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 38 رشته را بازنگری کرده و قول داده تا پایان مهرماه برای وزارت علوم ارسال کند. همچنین طی قراردادی رسمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 50 سرفصل را می بایست تا شهریورماه تحویل دهد که متاسفانه این سرفصلها به موقع به دستمان نرسید و بر خلاف قرارداد رسمی که با آنان داشتیم این موضوع عقب افتاد؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زمان بیشتری نیاز دارد تا سرفصلها را تحویل دهد زیرا روند کار بسیار کند پیش می رود.

25 مهرماه سال 1390

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بدقولی در بازنگری سرفصلهای علوم انسانی را رد کرد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره بازنگری علوم انسانی اعلام کرد : مطابق قرارداد فی مابین پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت علوم آفرینش 40 اثر علمی مطابق شیوه نامه نگارش متون درسی است نه تدوین سرفصلها و برابر ماده 3 قرارداد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه متعهد است حداکثر تا تاریخ 30 آبانماه 90 موضوع قرارداد را تحویل دهد. هنوز بیش از یک ماه به پایان مهلت ذکر شده در قرارداد باقی مانده است. تاخیر کارفرما در پرداخت تعهداتش در طولانی شدن طرحها موثر واقع شده است. اصولاً آفرینش یک اثر علمی وزین که می خواهد به عنوان منبع درسی استفاده شود نیاز به زمان مناسب دارد و بهتر است از شتاب در این زمینه اجتناب شود.

28 آبان ماه سال 1390

اتمام بازنگری 38 رشته علوم انسانی توسط پژوهشگاه مسئول

سعید قدیمی مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم، اعلام کرد کار بازنگری 38 رشته از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم به پایان رسیده و برای تصویب نهایی به کمیته های تخصصی زیر نظر شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم ارائه شده است.