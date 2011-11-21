جزئیات اعطای وام به شرکتهای فناور/ راه اندازی 20 هزار شرکت دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد نوری در نشست خبری با اشاره به تاکیدات اسناد وارداتی کشور در زمینه توسعه ارتباطات علمی بین‌المللی افزود: نقشه جامع علمی کشور، سند چشم‌انداز، برنامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه بر گسترش ارتباطات علمی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی تاکید دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به برگزاری پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، اظهار داشت: پارک‌های علم و فناوری ساختارهایی برای تجاری سازی یافته‌های پژوهشی، نوآوری و اختراعات هستند و برگزاری این کنفرانس بین‌المللی زمینه‌های لازم برای افزایش بهره وری و توسعه کسب و کار مبتنی بر دانش را در کشور فراهم می‌کند.



وی با اشاره به وجود 25 پارک علم و فناوری مصوب در 31 استان کشور خاطرنشان کرد: در مناطقی که تا کنون پارک علم و فناوری ایجاد نشده است، تا پایان سال آینده راه اندازی می‌شود.



مهدی نژاد به حمایت‌های دولت از این پارک ها اشاره کرد و یادآور شد: ‌در پارک‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و انجام تعهدات در قراردادها سرمایه گذاری صورت می گیرد و تامین هزینه‌های مربوط به ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده دولت است.



وی با بیان اینکه بودجه‌های اختصاص یافته به پارک‌های علم و فناوری زیاد نیست، اضافه کرد: اما در عین حال باید به وضعیت برخی پارک‌ها مانند شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد که بودجه‌های اختصاص یافته سه میلیارد تومان بوده در حالی که گردش مالی آن بالغ بر 100 میلیارد تومان است.



دبیر شورای عطف تسهیلات وام را از دیگر اقدامات حمایتی دولت به پارک‌های علم و فناوری ذکر کرد و ادامه داد: بر این اساس به شرکت‌های در حال رشد تا مبلغ 10میلیون تومان و به شرکت‌های مستقر در پارک تا سقف 100 میلیون تومان وام اعطا می‌شود که این میزان با ابلاغ اساسنامه صندوق شکوفایی و نوآوری افزایش می‌یابد.



وی همچنین تاکید کرد:‌ این صندوق می‌تواند ما را در افزایش تعداد شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری از سه هزار و 600 به 20 هزار شرکت دانش‌بنیان تا پایان برنامه پنجم توسعه یاری دهد.