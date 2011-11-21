افزایش 35 درصدی حقوق اعضای غیر هیئت علمی تمام دستگاههای کشور

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیگیری افزایش 35 درصدی دستمزد اعضای غیر هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: بر اساس تازه ترین مصوبه کمیسیون آموزش قرار شد به تمام دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده شود که 35 درصد فوق العاده شغلی به حقوق تمام اعضای غیر هیئت علمی خود اضافه کنند.

وی اضافه کرد: در صورتیکه این مصوبه را کمیسیون بهداشت و صحن علنی مجلس بپذیرند، تمام کارکنان غیرهیئت علمی دستگاههای مختلف کشور می توانند از این مزایا بهره مند شوند.

به گفته نماینده مردم اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس، این مصوبه تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.