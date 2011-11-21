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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۱

حیدری به مهر خبر داد:

افزایش 35 درصدی حقوق اعضای غیر هیئت علمی تمام دستگاههای کشور

افزایش 35 درصدی حقوق اعضای غیر هیئت علمی تمام دستگاههای کشور

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش قرار شد افزایش 35 درصدی حقوق اعضای غیر هیئت علمی به تمام دستگاههای کشور تسری یابد.

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیگیری افزایش 35 درصدی دستمزد اعضای غیر هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: بر اساس تازه ترین مصوبه کمیسیون آموزش قرار شد به تمام دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده شود که 35 درصد فوق العاده شغلی به حقوق تمام اعضای غیر هیئت علمی خود اضافه کنند.

وی اضافه کرد: در صورتیکه این مصوبه را کمیسیون بهداشت و صحن علنی مجلس بپذیرند، تمام کارکنان غیرهیئت علمی دستگاههای مختلف کشور می توانند از این مزایا بهره مند شوند.

به گفته نماینده مردم اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس، این مصوبه تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

کد مطلب 1464996

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