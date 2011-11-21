مدیرکل دفتر آموزش عالی به مهر خبر داد: تغییر 80 هزار منبع درسی دانشگاهی/ اختیار اساتید در دخل و تصرف سرفصلها

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازنگری سرفصلهای موجود علوم انسانی اولین تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه کشور است که وزارت علوم مکلف شده که این بازنگری را انجام دهد. شروع قانون هم از ابتدای سال 90 است و قانونگذار، پنج سال برای اجرای این قانون زمان قائل شده است.

وی اضافه کرد: طبق آمار ما بیش از 20 هزار سرفصل باید بازنگری شود و اگر برای هر سر فصل 4 منبع درسی را در نظر بگیریم بیش از 80 هزار منبع درسی در این سرفصلها در صورتی که به روز نباشند، لازم است مورد بازنگری قرار گیرند.

قدیمی حجم کاری بازنگری رشته های علوم انسانی را بسیار وسیع دانست و گفت: برای اینکه بتوانیم حجم کاری را توزیع کنیم و از همه ظرفیت ها استفاده کنیم، این فرایند را به حوزه های اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کردیم.

وی یادآور شد: ما در اقدام بلند مدت، تولید محتوا و متون ناظر بر ارزشهای اسلامی را مدنظر قرار دادیم و مجموعه هایی از جمله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه فعال شدند.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم افزود: در عرصه کار کوتاه مدت نیز مسئولیت بازنگری 38 رشته علوم انسانی برعهده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم گذاشته شد که به تازگی این کار را به پایان رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون رشته هایی که مورد بازنگری قرار گرفته اند به کمیته های تخصصی ارجاع داده شده اند و پس از اینکه کمیته ها این بازنگری را تایید کردند، این موضوعات به شورای عالی برنامه ریزی ارجاع و پس از تصویب ابلاغ می شوند.

قدیمی با اشاره به شناسایی منابع برای بازنگری علوم انسانی گفت: برای این کار لازم بود که منابعی را شناسایی کرده و شیوه نامه هایی را تدوین کنیم و در اختیار دانشگاهها قرار دهیم این مطالعات در مجموعه دانشگاهی و مجموعه اسناد بالادستی انجام شد.

وی با اشاره به فرآیند نهایی برای تعیین سرفصلهای بازنگری شده، گفت: پس از نهایی شدن سرفصلها، شورایعالی برنامه ریزی آنها را در اختیار سازمان سنجش و دانشگاهها قرار می دهد و تمام دانشگاههایی که دوره های دانشگاهی دارند ملزم هستند از آن سرفصلها استفاده کنند اما به این معنا نیست که استاد نمی تواند منابع و مطالب جدید را ارائه دهد.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم گفت: ما در قانون پیش بینی کرده ایم که بخشی از اختیار سر فصل در اختیار دانشگاهها است و دانشگاه و استاد می توانند در آن دخل و تصرف کنند اما ناگزیر هستیم که استاندارسازی داشته باشیم.

وی درباره میزان قدیمی بودن رشته هایی که بازنگری شده اند، گفت: همه رشته هایی بودند که بیش از 20 سال مورد بازنگری قرار نگرفته بودند.