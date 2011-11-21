آغاز مجدد درگیریها در قاهره / تعداد کشته ها به 11 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری گزارش داد : نیروهای امنیتی مصر از گاز اشک آور برای بیرون کردن تظاهرات کنندگان از میدان التحریر استفاده می کنند.



این در حالی است که الیوم السابع مصر پیشتر از بازگشت آرامش نسبی پس از توافق تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی برای توقف درگیریها خبر داده بود.



افزایش کشته ها به 11 نفر / شورای نظامی

آمار کشته های درگیریها میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان در قاهره به 11 نفر رسید. در شهرهای دیگر نیز دهها تظاهرات کننده در حمله نیروهای امنیتی زخمی شدند



یک منبع بیمارستانی در مصر اعلام کرد در حمله مشترک نیروهای پلیس و ارتش به تظاهرات کنندگان در میدان التحریر و برخورد خشونت آمیز میان آنها، 11 نفر کشته شدند.



با این حال شورای نظامی و دولت موقت مصر اعلام کرده اند انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار خواهد شد.



این در حالی است که وزارت بهداشت مصر، تعداد کشته های روز یکشنبه را 10 نفر اعلام کرده است.



از سوی دیگر خبرنگار الجزیره گزارش داد درگیریهای شدید میان نیروهای امنیتی و اعتصاب کنندگان در میدان التحریر و خیابانهای منتهی به آن سبب زخمی شدن صدها نفر شده است.



نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان استفاده کردند، همچنین با بستن ورودیهای مهم میدان التحریر و ایجاد موانع تلاش کردند مانع بازگشت معترضان به این مکان شوند.



معترضان که با حمله شدید نیروهای امنیتی روبرو شده بودند شعارهایی بر ضد شورای نظامی حاکم سر دادند و به طور مشخص بر سرنگونی مشیر طنطاوی رئیس شورای نظامی تاکید کردند.



شاهدان از استقرار دهها خودروی زرهی در اطراف وزارت کشور مصر خبر دادند، جایی که معترضان برای حمله به آن تلاش می کردند.



این در حالی است که محسن الفنجری یک عضو شورای عالی نیروهای مسلح مصر، تغییر دولت کنونی مصر را بعید دانست و گفت تغییر دولت در حال حاضر به معنای سرنگونی آن است و شورای نظامی هرگز اجازه چنین کاری را نخواهد داد.



الفنجری در عین حال اعلام کرد انتخابات پارلمانی در موعد مقرر یعنی پایان ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد.



وی از هماهنگی کامل میان نیروهای مسلح و وزارت کشور برای تامین امنیت انتخابات و مردم خبر داد.