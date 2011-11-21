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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۵

اختصاصی مهر/

برداشت تربچه 1.5 کیلویی در علی آباد

برداشت تربچه 1.5 کیلویی در علی آباد

علی آباد کتول - خبرگزاری مهر: یک کشاورز علی آبادی از توابع شرق گلستان برای اولین بار در کشور موفق به برداشت تربچه 1.5 کیلوگرمی از باغچه اش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قاسمی کشاورز ساکن محله خارکلاته علی آباد است که شغلش کاشت سبزی و سیفی جات است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از طریق کاشت سبزی و سیفی درآمد خانواده ام را تامین می کنیم.

این کشاورز بیان داشت: با کار مداوم و پیوند زدن تربچه های معمولی توانستم تربچه ها را از 50 تا 100 گرم به 1.5 کیلوگرم برسانم.

قاسمی گفت: هنوز هم به کارم ادامه می دهم تا وزن تربچه ها را افزایش دهم.

ابراهیم کریمی کارشناس مسئول زارعت جهاد کشاورزی در علی آباد کتول گفت: پرورش چنین تربچه ای در ایران وجود ندارد و این کشاورز موفق به برداشت چنین محصولی شده است.

وی افزود: در خارج از کشور کشاورزانی به این کار اقدام کرده اند ولی در ایران برای اولین بار چنین اتفاقی در این شهرستان رخ داده است.

کد مطلب 1465008

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