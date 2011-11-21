برداشت تربچه 1.5 کیلویی در علی آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قاسمی کشاورز ساکن محله خارکلاته علی آباد است که شغلش کاشت سبزی و سیفی جات است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از طریق کاشت سبزی و سیفی درآمد خانواده ام را تامین می کنیم.

این کشاورز بیان داشت: با کار مداوم و پیوند زدن تربچه های معمولی توانستم تربچه ها را از 50 تا 100 گرم به 1.5 کیلوگرم برسانم.

قاسمی گفت: هنوز هم به کارم ادامه می دهم تا وزن تربچه ها را افزایش دهم.

ابراهیم کریمی کارشناس مسئول زارعت جهاد کشاورزی در علی آباد کتول گفت: پرورش چنین تربچه ای در ایران وجود ندارد و این کشاورز موفق به برداشت چنین محصولی شده است.

وی افزود: در خارج از کشور کشاورزانی به این کار اقدام کرده اند ولی در ایران برای اولین بار چنین اتفاقی در این شهرستان رخ داده است.