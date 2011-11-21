تهدید کنندگان سلامت مردم با برخورد قاطع مواجه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی یکشنبه شب در کارگروه شورای سلامت استان خوزستان اظهار کرد: توجه به بخش سلامت در استان با همکاری خوب دستگاه های اجرایی روند رو به رشدی دارد ولی ما هنوز نمی توانیم ادعا کنیم که به سطح بالایی رسیده ایم و برای دستیابی به جایگاه ایده آل کلیه دستگاه های استان باید تلاش کنند.

وی افزود: وجود گرما، گرد و غبار و خشکسالی در استان خوزستان از عواملی است که سلامت و بهداشت مردم استان را همیشه تهدید می کند و استان در حالت عادی آماده پذیرش بیماریهاست به همین دلیل عملکرد شورای سلامت استان با وجود این موارد قابل قبول بوده است.



حجازی تصریح کرد: باید از ظرفیت مدارس، دانشگاه ها و رسانه های استان برای کنترل بیماریها و تقویت جایگاه سلامت مردم استفاده بیشتری کرد زیرا یکی از راه های رشد سلامت جامعه فرهنگ سازی برای مردم است. برای نمونه با فرهنگ سازی و برخورد موفق شدیم فروش مرغ زنده که سالهای سال توسط مردم مورد استفاده قرار می گرفت را در اغلب شهرهای استان کنترل کنیم.



رئیس شورای سلامت استان خوزستان، خواستار برخورد قاطع با صنوف و افرادی که سلامت مردم را تهدید می کنند شد و گفت: نباید با درصد کمی از افراد که در فعالیتهای اقتصادی خود سلامت مردم را تهدید می کنند مصامحه کرد و باید با قاطعیت با آنها برخورد شود تا حداقل زحمت افرادی که صادقانه به مردم خدمت می کنند نادیده گرفته نشود. برای نمونه تعداد کمی از نانوا تخلف می کنند ولی همین تعداد اندک به سایرین نیز ضربه می زنند.



وی تاکید کرد: باید با اینگونه افراد قاطع برخورد شود و ملاحظه کاری و واسطه فرستادن آنها ما را در این کار دلسرد نکند. باید حقوق مردم را استیفا کنیم چرا که نظام برای سلامت مردم ارزش فراوانی قائل است.



حجازی با اشاره به اینکه هر کس غدای ناسالم را ترویج می دهد باید با آن قاطع برخورد کرد، اظهار کرد: یکی از افتخارات نظام این است که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، امید به زندگی در مردم را از 54 به 74 سال رسیده به همین دلیل نباید اجازه دهیم برخی افراد این موفقیت نظام را زیر سئوال ببرند.



استاندار خوزستان گفت: ترویج صنایع بسته بندی برای عرضه بهداشتی مواد غدایی در استان باید جدی گرفته و انتظار می رود سازمان صنایع راهکارهای جدی تری برای رسیدن به موفقیت از خود نشان دهد و با صنایع مختلف جلسه بگذارد و آنها را برای بسته بندی محصولات خود ترغیب کند.