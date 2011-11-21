مونا احمدی، بازیگر مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" که نقش شیرین را ایفا کرده درباره نقش‌‌اش به خبرنگار مهر گفت: این نقش علاوه بر جذابیت‌هایی که برایم داشت، همراه با سختی‌هایی بود. البته وقتی قرار شد نقش شیرین را بازی کنم کمی دلهره داشتم، اما با کمک و هدایت آقای نعمت‌الله بر این دلهره غلبه کردم و توانستم نقش شیرین را بازی کنم.

وی در ادامه افزود: به هر حال نقش شیرین پیچیدگی‌های زیادی داشت، چرا که مخاطبان در طول قصه با تمام روحیات و درونیات او آشنا نمی‌شوند. در واقع می‌توان گفت این شخصیت پیچیده و مرموز بود و همین مسئله ایفای نقش را دشوار می‌کرد، اما خدا را شاکرم که این اتفاق افتاد و توانستم نقش شیرین را بازی کنم.

بازیگر نقش شیرین در مجموعه "وضعیت سفید" یادآور شد: این مجموعه با همکاری یک گروه حرفه‌ای ساخته شد. همه عوامل پشت و جلو دوربین به کارشان اشراف داشتند.

وی درباره اینکه برای بازی در این مجموعه چقدر از کمک نعمت‌الله بهره برد، توضیح داد: من به ایشان اعتماد کردم و خوشحالم که این اتفاق افتاد. آقای نعمت‌الله جزو کارگردانانی است که به کارش تسلط دارد و می‌داند از بازیگرش چه می‌خواهد. در مجموع ایشان خیلی به من کمک کردند و من با همکاری کارگردان و اندوخته‌هایم توانستم از عهده نقش شیرین بربیایم.

این بازیگر در پایان درباره اینکه زمان طولانی تصویربرداری شما را خسته نکرد، گفت: من عاشق کارم هستم و هرگز خسته نمی‌شوم، چرا که عاشقانه کار را انجام می‌دادم. امیدوارم مردم از دیدن مجموعه "وضعیت سفید" لذت ببرند.