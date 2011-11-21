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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۴

احمدی در گفتگو با مهر:

ایفای نقش شیرین در "وضعیت سفید" دلهره‌آور بود

ایفای نقش شیرین در "وضعیت سفید" دلهره‌آور بود

بازیگر نقش شیرین در مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" تاکید کرد با توجه به دشوار بودن ایفای این نقش در ابتدا دلهره داشته، اما با راهنمایی و هدایت حمید نعمت‌الله کارگردان بر این دلهره غلبه کرد.

مونا احمدی، بازیگر مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" که نقش شیرین را ایفا کرده درباره نقش‌‌اش به خبرنگار مهر گفت: این نقش علاوه بر جذابیت‌هایی که برایم داشت، همراه با سختی‌هایی بود. البته وقتی قرار شد نقش شیرین را بازی کنم کمی دلهره داشتم، اما با کمک و هدایت آقای نعمت‌الله بر این دلهره غلبه کردم و توانستم نقش شیرین را بازی کنم.

وی در ادامه افزود: به هر حال نقش شیرین پیچیدگی‌های زیادی داشت، چرا که مخاطبان در طول قصه با تمام روحیات و درونیات او آشنا نمی‌شوند. در واقع می‌توان گفت این شخصیت پیچیده و مرموز بود و همین مسئله ایفای نقش را دشوار می‌کرد، اما خدا را شاکرم که این اتفاق افتاد و توانستم نقش شیرین را بازی کنم.

بازیگر نقش شیرین در مجموعه "وضعیت سفید" یادآور شد: این مجموعه با همکاری یک گروه حرفه‌ای ساخته شد. همه عوامل پشت و جلو دوربین به کارشان اشراف داشتند.

وی درباره اینکه برای بازی در این مجموعه چقدر از کمک نعمت‌الله بهره برد، توضیح داد: من به ایشان اعتماد کردم و خوشحالم که این اتفاق افتاد. آقای نعمت‌الله جزو کارگردانانی است که به کارش تسلط دارد و می‌داند از بازیگرش چه می‌خواهد. در مجموع ایشان خیلی به من کمک کردند و من با همکاری کارگردان و اندوخته‌هایم توانستم از عهده نقش شیرین بربیایم.

این بازیگر در پایان درباره اینکه زمان طولانی تصویربرداری شما را خسته نکرد، گفت: من عاشق کارم هستم و هرگز خسته نمی‌شوم، چرا که عاشقانه کار را انجام می‌دادم. امیدوارم مردم از دیدن مجموعه "وضعیت سفید" لذت ببرند.

کد مطلب 1465011

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