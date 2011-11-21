کارگروه مبارزه با ایدز در خوزستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رفیع یکشنبه شب در کارگروه شورای سلامت استان خوزستان اظهار کرد: 10 آذرماه امسال روز جهانی بیماری ایدز است و انتظار می رود تمام دستگاه های اجرایی استان مشارکتی فعالانه در راستای کنترل و مبارزه با این بیماری داشته باشند.

وی افزود: قرار است تا سال 1394جلو پیشرفت این بیماری در کشور گرفته شود و پس از آن با برنامه های مختلف، روند نزولی آن در کشور آغاز شود. بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام و نقشه تحول نظام سلامت در کشور 14 اولویت تعیین شده که بخش آخر آن کنترل بیماریهای واگیر دارد همانند سل و ایدز است.



رفیع تصریح کرد: باید به گونه ای فعالیت کنیم که موارد عفونت و مرگ در بیماری ایدز را کاهش دهیم تا به روند کاهشی آن در کشور دست پیدا کنیم. متاسفانه از سال 1990 تا سال 2005 بیماری ایذر در کشور با رشدی چهار برابری از 10 میلیون بیمار به 40 میلیون بیمار رسید که نشان دهند رشد نگران کننده آن است و باید با برنامه ریزی مناسب جلو حرکت آن گرفت.



رئیس مرکز بهداشت خوزستان همچنین با اشاره به برنامه های این سازمان برای روز جهانی ایذر گفت: سومین نشست استانهای سراسر کشور در خصوص کنترل بیماری ایدز امسال به میزبانی استان خوزستان برگزار می شود. همچنین 21 آذر ماه نیز همایش منطقه ای ایدز در شهرستان امیدیه برگزار می شود که انتظار داریم فرمانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی نیز در آن شرکت کنند.



رفیع، خواستار تشکیل کارگروه مبارزه با بیماری ایدز در استان خوزستان با مشارکت استانداری خوزستان شد و گفت: این کارگروه با مشارکت نمایندگانی از استانداری، سازمان زندانها، دانشگاه ها، آموزش و پرورش، بهزیستی، هلال احمر و رسانه های استان تشکیل شود.



استاندار خوزستان نیز با تائید تشکیل این کارگروه، مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان را مسئول تشکیل این کارگروه معرفی کرد.