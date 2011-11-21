جهان اسلام به سوی عاشورا کشیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی یکشنبه شب در گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی ابرکوه خطاب به روسای هیئت ‌های مذهبی اظهار داشت: شما طلایه ‌داران مراسم پر شور و معنویت محرم و عاشورای حسینی هستید .

وی افزود: مراسم عزاداری در ابرکوه بسیار باشکوه است اما مهم این است که این باطن معنوی در ظاهر نیز نمود پیدا کند .

حسینی یادآور شد: نمود داشتن ظاهر عزاداری به پرچم و پارچه نوشته های مرسوم در تمام شهرها نیست .

وی تأکید کرد: این ظاهر حرکت در راستای اهداف حسینی و پر کردن شهرستان از تبلیغات آرمانی عاشورا است.

حسینی ادامه داد: پاسخ دادن به پرسش هایی در مورد این مسئله که چرا باید عاشورا را زنده نگهداریم با ارائه تبلیغاتی مناسب و برای مدت زمان دو ماهه عزاداری در قالب اقلام تبلیغاتی کاری است که در کشور کمتر صورت پذیرفته است .

وی افزود: عاشورا به عنوان بزرگترین نقطه عطف تاریخ شیعه رمز و رازی برای ماندگاری دارد که می توان علاوه بر کارهای مرسوم و معمول، در قالب اقلام تبلیغاتی برای عموم و به خصوص جوانان هر چه بیشتر تبیین شود .

حسینی یادآور شد: این مسئله که چرا تمام ایام و تمام سرزمین ها را به عاشورا تسری می دهیم نکته ای است که باید بیشتر به آن پرداخته شود .

وی تأکید کرد: با استفاده از صحبت های پیامبر (ص) و ائمه (ع) شهر خود را مملو از نمادهای منقش به اهداف عاشورا کنید و جلوه با کفایت ابرکوه را نشان دهید .