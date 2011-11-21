بنادر خوزستان مهیای فعالیت خطوط کشتیرانی است

ابراهیم ایدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در زمینه ترانزیت کالا، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رشد شاخصهای عملیاتی به زیرساختهای مناسب در پسکرانه های بندری از جمله راه های مواصلاتی به بازارهای مصرف و مرزهای کشورهای همجوار، آن را فرصتی ارزنده برای فعالیت بیشتر خطوط کشتیرانی عنوان کرد.

وی عنوان کرد: با فعالیت پایانه کانتینری یخچالی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری امام خمینی (ره) احداث شده زمینه ترغیب صادر کنندگان کالا از جمله صادر کنندگان محصولات کشاورزی و خشکبار به منظور بهره گیری از آن به منظور صادرات محصولات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم آید.

وی تصریح کرد: با فعالیت دیگر صاحبان خطوط کشتیرانی در این منطقه امکان توسعه بیشتر فعالیتهای بازرگانی و ترانزیتی و رونق مضاعف کسب و کار حاصل خواهد شد.



مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بنادر را مراکز بسیار مناسبی برای تهیه و توزیع کالا معرفی کرد و اظهار داشت: صاحبان خطوط کشتیرانی با اغتنام فرصت و توجه به بازار مهیای عراق می توانند از بنادر خوزستان برای ترانزیت کالا به آن و تامین نیاز مصرفی عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس بپردازند.