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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۵

ایدنی:

بنادر خوزستان مهیای فعالیت خطوط کشتیرانی است

بنادر خوزستان مهیای فعالیت خطوط کشتیرانی است

ماهشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از آمادگی کامل بنادر خوزستان برای فعالیت خطوط کشتیرانی برای جابه جایی مردم و کالا خبر داد.

ابراهیم ایدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با معرفی دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در زمینه ترانزیت کالا، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رشد شاخصهای عملیاتی به زیرساختهای مناسب در پسکرانه های بندری از جمله راه های مواصلاتی به بازارهای مصرف و مرزهای کشورهای همجوار، آن را فرصتی ارزنده برای فعالیت بیشتر خطوط کشتیرانی عنوان کرد.

وی عنوان کرد: با فعالیت پایانه کانتینری یخچالی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مجتمع بندری امام خمینی (ره) احداث شده زمینه ترغیب صادر کنندگان کالا از جمله صادر کنندگان محصولات کشاورزی و خشکبار به منظور بهره گیری از آن به منظور صادرات محصولات خود به کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم آید.

وی تصریح کرد: با فعالیت دیگر صاحبان خطوط کشتیرانی در این منطقه امکان توسعه بیشتر فعالیتهای بازرگانی و ترانزیتی و رونق مضاعف کسب و کار حاصل خواهد شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بنادر را مراکز بسیار مناسبی برای تهیه و توزیع کالا معرفی کرد و اظهار داشت: صاحبان خطوط کشتیرانی با اغتنام  فرصت و توجه به بازار مهیای عراق می توانند از بنادر خوزستان برای ترانزیت کالا به آن و تامین نیاز مصرفی عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس بپردازند.
کد مطلب 1465019

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