ولایت رکن اصلی بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن عاملی شامگاه یکشنبه به مناسبت هفته بسیج درنشستی با اعضای ستاد بزرگداشت هفته بسیج سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل اظهار داشت: اخلاص، عشق و بصیرت سه اصل ضرورت دیگر برای بسیج است.

وی افزود: کشور ما در عرصه های مختلف پیشرفتهای چشمگیری داسته است که همین امر باعث شده تا دشمنان به جنب وجوش بیافتند.

نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل حمایت خود را از طرح پیشنهادی تشکیل هسته های صیانت در محلات به منظور ترویج سیره امر به معروف و نهی از منکر یادآور شد و تصریح کرد: بسیج به عنوان یک نیروی مهم اجتماعی می تواند پیشتاز دراین زمنیه باشد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان نیز با اشاره به فعالیتهای سازمان علمی پژوهشی بسیج و حلقه های صالحان بسیج از کسب رتبه اول سپاه حضرت عباس (ع) در زمینه پژوهشی علمی و اجرای طرح حلقه های صالحین درسطح کشور خبرداد.

سردار جلیل بابازاده در پایان به تشریح برنامه های گرامی داشت هفته بسیج پرداخت و همایش مجریان بسیج، جشنواره وبلاگ نویسی، تجلیل از گروههای جهادی بسیج، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی مختلف، شب های خاطره گویی رزمندگان و گلباران مزار شهدا را از جمله فعالیتهای هفته بسی در اردبیل عنوان کرد.



