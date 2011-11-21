به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود ادامه جوسازی مقامات غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و ادعاهای آنها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران که متاسفانه آمانو مدیرکل آژانس نیز تحت تاثیر این فشارها این ادعا را مطرح کرده است، "ران پل" در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت : هیچ سندی مبنی بر برخورداری جمهوری اسلامی ایران از یک بمب اتمی وجود ندارد.

نماینده تگزاس در کنگره آمریکا اذعان کرد: ایران بمب ندارد. هیچ دلیل برای آن وجود ندارد و برای ما صحبت از اقدام علیه ایران و بمباران این کشور بسیار خطرناکتر است.

وی همچنین سیاست خارجی کشورش را به باد انتقاد گرفت و در پیش گرفتن چنین سیاستی را مسبب خشونتهای بسیار علیه شهروندان ایالات متحده در سراسر جهان عنوان کرد.

وی در عین حال وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیروهای آمریکایی را از پایگاههای این کشور در خارج به داخل بازگرداند.