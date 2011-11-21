برخورد وحشیانه پلیس آمریکا با دانشجویان/ تصاویری که به سرعت پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انتشار این تصاویر رئیس دانشگاه کالیفرنیا دیویس ابتدا هیچ انتقادی را به پلیس وارد نکرد و تنها به گفتن اینکه دیدن این تصاویر در وی احساس بدی به وجود آورده کفایت کرد.

اما تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تقاضای برکنای او را کردند که پس از این تقاضا رئیس دانشگاه اعلام کرد گروه تحقیق و تفحصی را برای تحقیق درباره حمله پلیس به اعتراض صلح آمیز دانشجویان کالیفرنیا در محوطه دانشگاه تشکیل خواهد داد.

در تصاویر ویدیویی که به سرعت در وب منتشر شده و انتقادات زیادی را به پلیس آمریکا وارد می کند دیده می شود که افسران پلیس بر روی دانشجویانی که به منظور همراهی با جنبش "اشغال وال استریت" به آرامی و به نشانه اعتراض بر روی زمین محوطه دانشگاه نشسته اند اسپری فلفل می پاشند.

هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه نسبت به این حرکت پلیس بسیار خشمگین شدند. "ناتان براون" استادیار زبان انگلیسی این دانشگاه می گوید این تصاویر جدیدترین نمونه از استفاده سیستماتیک مدیران دانشگاه های کالیفرنیا از وحشی گری پلیس است تا معترضان را متوقف کنند.

"لیندا کاتی" در برابر این حرکت پلیس انتقاد جدی از خود نشان نداد و تنها اعلام کرد بارها و بارها این تصاویر را از زوایایی مختلف بررسی کرده است. او پس از دیدن این تصاویر گفت دیدن این تصاویر احساس بسیار بدی را در من ایجاد کرد و اطلاعات کافی وجود دارند که نشان می دهند باید به آنچه رخ داده نگاهی جدی تر داشته باشیم. وی تایید کرده که به پلیس اجازه داده تا چادرها را از محوطه دانشگاه جمع آوری کند اما هرگز اجازه استفاده از اسپری فلفل را به آنها نداده است.

رئیس پلیس دانشگاه نیز اعلام کرد که تصمیم برای استفاده از فلفل در صحنه اتخاذ شده است زیرا دانشجویان پلیسها را احاطه کرده بودند. با این همه دانشجویانی که قربانی این خشونت پلیس شده اند معتقدند هیچ خطری پلیس را تهدید نمی کرده است.

واکنش هیئت علمی دانشگاه

به گزارش مهر، از سویی دیگر هیئت علمی این دانشگاه با انتشار نامه ای گشاده رئیس این دانشگاه را به باد انتقاد گرفته اند. در این نامه که در آن درخواست شده تا "کاتی" از سمت خود کنار گذاشته شود، آمده است که وظیفه رئیس دانشگاه ایجاد زمینه مناسب برای بررسی در مورد این رویداد است نه متوقف کردن آن.

در این نامه درخواست کاتی از پلیس برای جمع آوری چادرهای دانشجویان معترض از محوطه دانشگاه "اشتباهی بزرگ در مدیریت دانشگاه" نامیده شده است.

بر اساس گزارش دیلی میل، شورای انجمن هیئتهای علمی دانشگاههای ایالت کالیفرنیا در بیانیه ای اعلام کردند که پلیس تا به امروز علیه معترضان دانشگاه های کالیفرنیا لس آنجلس، برکلی و لانگ بیچ رفتارهای خشونت آمیز نشان داده است.