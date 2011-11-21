مهدی توانا در حاشیه مراسم رونمایی از دو کتاب مبانی مدیریت شهرکهای صنعتی و درآمدی بر صنعت و شهرکهای صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب حاصل تجارب بسیار در حوزه شهرکهای صنعتی بوده و در جهت انتقال تجارب و ارایه راه حل های علمی برای کاهش مسائل مرتبط با شهرکهای صنعتی انتشار یافته است.

مولف کتاب در خصوص شهرکهای صنعتی افزود: وجود 820 شهرک صنعتی با بیش از 24 هزار واحد صنعتی به بهره برداری رسیده و اشتغال مستقیم 504 هزار نفر، بیانگر گستره وسیعی از ظرفیتهای زیرساختی برای فعالیت اقتصادی و تولیدی و تجاری در کشور است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد آمادگی برای اداره شهرکهای صنعتی در دوران بلوغ تاکید کرد: ظهور فرآیندها، تغییر و تولید مدل های جدید برای سازماندهی و پاسخ به نیازهای متنوع فضای یک شهرک صنعتی در شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد.

به گفته توانا، علیرغم اقدامات مفید فیزیکی و کمی صورت گرفته، شاهد ظرفیتهای معطل مانده و نوسانات و محصورگشتگی پدیده شهرکهای صنعتی هستیم که مبین فرق در مبانی تئوریک و محتوایی تکامل یافته در سه حوزه ساخت، اداره و بهره برداری شهرکهای صنعتی است.

وی از اهداف تالیف این دو کتاب را توجه به لایه مدیریت میان بخشی شهرکهای صنعتی در ساختار وسیع صنعت و تجارت کشور بیان و بر ضرورت پشتیبانی و توانمندسازی مدیران شهرکها و دیگر نظام های مدیریتی غیرصنعتی و تاثیرگذار در یک شهرک صنعتی تاکید کرد.