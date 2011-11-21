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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

زمان برگزاری آزمون استخدامی کادر دادگستری کرمان اعلام شد

زمان برگزاری آزمون استخدامی کادر دادگستری کرمان اعلام شد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت اداری و مالی دادگستری کرمان از اعلام زمان برگزاری آزمون استخدامی کادر اداری دادگستری کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت اداری و مالی دادگستری کرمان گفت: آزمون استخدامی کادر اداری دادگستری استان کرمان جمعه چهارم آذرماه در کرمان برگزار می شود.

علی امیر حسینی اظهار داشت: این آزمون با شرکت دو هزار و 660 نفر از افراد واجد شرایط ثبت نام و در دو گروه جنسی زن ومرد برگزار می شود.

امیرحسینی ادامه داد: مقدمات برگزاری آزمون و تشکیل کمیته های اجرایی انجام شده و تمامی موارد و ضروریات برگزاری آزمون احصاء و برای اجرا به کمیته های مربوطه ابلاغ شده است.

وی یادآورشد: این آزمون در دو حوزه امتحانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ویژه برادران و دانشکده فنی شهید چمران ویژه خواهران برگزار خواهد شد.
 
 

کد مطلب 1465032

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