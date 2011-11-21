خنثی کردن جنگ نرم دشمن استراتژی فرهنگی اوقاف در امامزادگان است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام احمد شرفخانی در جمع مدیران مراکز قرآنی و فرهنگی بقاع متبرکه مازندران گفت: مقام معظم رهبری در دوره جهاد سازندگی با بیان تهاجم فرهنگی خواستار پی ریزی اقدامات کارآمد برای مقابله با آن شدند اما با جدّی نگرفتن این مطلب در گذر زمان این واژه به شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، تهدید نرم تبدیل شده است.

وی افزود: مقام معظم رهبری از سال 88 تعبیر جنگ نرم را به جای تهدید نرم بکار بردند که یکی از مصادیق این نوع جنگ را می توان فتنه سال 88 نام برد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امورخیریه با اشاره به جزئیات جنگ سخت و نرم گفت: در جنگ سخت وسایل مشهودند ولی در جنگ نرم در پشت پرده و غیر قابل مشاهده بوده زیرا روی افکار مخاطبان حمله صورت می گیرد.در این جنگ ادوات نظامی رسانه ها هستند و جنگ تبلیغاتی، فرهنگی و رسانه ای است.

وی جنگ نرم را در میان تمام جنگها از همه اثر گذارتر و خانمان سوزتر دانست و افزود: این جنگ بدون خون ریزی اتفاق می افتد.

معاون سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: باید فرصت محور باشیم نه تهدید محور، باید دنبال فرصتی برای ضربه زدن به دشمنان باشیم زیرا در عرصه جنگ نرم واقع شدیم که می طلبد علاوه بر تهدید محور بودن، فرصت محور بودن هم نیاز است.

وی در خصوص وظایف مدیران مراکز قرآنی و فرهنگی امامزادگان گفت : باید این مدیران از فرصت ها و موقعیت های بوجودآمده در امامزاده ها استفاده کنند و از وجود جمعیت در امامزادگان که فضای معنوی حاکم است به دنبال جذب آنان باشیم.

شرفخانی با اشاره به ساختار و استراتژی مراکز قرآنی و فرهنگی امامزادگان گفت: دستورالعملهای خاصی باید شکل بگیرد تا شورای مراکز فرهنگی و قرآنی در امامزادگان بعنوان منبع فکری و ساختار پرورش اندیشه ها در محیط امامزادگان باشد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 180 امامزاده در کلیه مناسبتها به اجرای برنامه های قرآنی و فرهنگی می پردازند و 80 امامزاده دارای مرکز قرآنی و فرهنگی هستند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، نقش اصلی در پیشبرد فعالیتها و برنامه های فرهنگی و قرآنی در بقاع متبرکه وجود معنوی خود امامزاده است که این فضا را بوجود می آورد درکنار آن باید همه نیروها تلاش و عزم جدی داشته باشند.