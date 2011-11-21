1400 برنامه در ایام هفته بسیج در کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسن رجبی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان با تشریح برنامه های ایام هفته بسیج در این استان بیان کرد: با توجه به هماهنگی صورت گرفته و با مشارکت خود مردم بیش از هزار و 400 برنامه در رده های مختلف بسیج و با گستره استانی، منطقه ای، شهرستانی در کردستان برگزار می شود.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی در برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری برنامه های ایام هفته بسیج در سال جاری بومی سازی فعالیت ها و مشارکت دادن خود بسیجان در راستای برگزاری آنهاست که خوشبختانه در ایام هفته بسیج برنامه های متنوعی در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به رغبت و تمایل اقشار مختلف مردم برای عضویت در بسیج یادآور شد: خوشبختانه میزان تمایل برای عضویت در بسیج در استان کردستان در میان اقشار مختلف بیش از دیگر نقاط کشور است و این تمایل و علاقه امنیت پایدار در استان کردستان را نهادینه کرده است.

سردار رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مهمترین برنامه های ایام هفته بسیج در استان کردستان افزود: در نخستین روز هفته بسیج، دیدار فرماندهان رده های مختلف در سراسر استان با ائمه جمعه، برگزاری همایش استانی اخلاق در ورزش، برپایی نمایشگاه پوستر در رده های مختلف بسیج استان، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، آغاز دوره آموزشی اصناف و بازاریان و تجلیل از ورزشکاران بسیجی پیش بینی شده است.

وی به برنامه های روزهای دوم و سوم هفته بسیج در استان کردستان اشاره کرد و گفت: افتتاح پروژه های عمرانی در مناطق محروم و دورافتاده استان، برگزاری کارگاه حجاب و عفاف، تکریم پیشمرگان مسلمان و بسیجیان پیشکسوت، همایش ائمه جمعه با فرماندهان حوزه های مقاومت، جشنواره آواهای مادری، دیدار با مسن ترین بسیجی استان کردستان و برگزاری همایش جهادگران علمی از جمله برنامه های روزهای دوم و سوم هفته بسیج در استان است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان غبارروبی مزار مطهر شهدا و سرکشی از خانواده های این عزیزان، حضور جمعی در نماز جمعه و سخنرانی فرماندهان بسیج شهرستان های استان و همچنین برپایی ایستگاه های صلواتی از دیگر برنامه های مهم روزهای چهارم و پنجم ایام هفته بسیج در کردستان به شمار می رود.

سردار رجبی گفت: در روزهای ششم و هفتم این ایام هفته بسیج در کردستان اجتماع بزرگ بسیجان و نمایش اقتدار بسیج در سطح استان و تمامی شهرستان های تابعه، مسابقات شهرستانی سرود، جشنواره افسران جنگ نرم، اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر، مشارکت در همایش استانی جلوه های فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر و برگزاری مراسم تقدیر از حقوقدانان برتر بسیجی برگزار می شود.

وی در پایان سخنان خود از مشارکت و همراهی خبرنگاران با بسیج تقدیر کرد و گفت: بدون شک باید امنیت کنونی در استان که به برکت حضور و مشارکت همه جانبه مردم این خطه از ایران اسلامی به دست آمده به بهترین شکل ممکن توسط رسانه های جمعی به مردم اطلاع رسانی شود.