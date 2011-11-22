توجه به نسل جوان و دنیای مجازی رمز پیروزی در انتخابات آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروزنامه خبرگزاری رسمی مالزی،"نجیب رزاق" درهمایشی باعنوان رسانه های اجتماعی یک مالزی در مرکز تجارت جهانی پوترا، افزود: تنها کاندیداهایی که مورد قبول نسل جوان هستند امکان پیروزی در انتخابات آینده را خواهند داشت.

رییس حزب آمنو دراظهار نظری جالب خطاب به حاضرین دراین همایش گفت: لب تاپ ها، آیفونها و آی پدهای شما سربازان سایبری شما هستند و شما ارتش حزب آمنو در دنیای مجازی هستید.

وی با اشاره به فعالیت خود در شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر بر تغییر شکل برقراری ارتباط بین دولت و مردم تاکید کرد و گفت: تمام برنامه های دولت با حمایت مردمی قابل اجراست و حمایت مردمی تنها با برقرای ارتباط با مردم و به ویژه نسل جوان مهیا خواهد شد.

حزب آمنو (حزب حاکم در مالزی) با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات سراسری در این کشور در تلاش است از تمام ظرفیت خود برای جلب حمایت مردم این کشور برای پیروزی در انتخابات استفاده کند.