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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۶

عبدالله گل :

ترکیه موتور پیشرفت اتحادیه اروپاست/ برای عضویت در اتحادیه تلاش می کنیم

ترکیه موتور پیشرفت اتحادیه اروپاست/ برای عضویت در اتحادیه تلاش می کنیم

رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر تلاش کشورش برای عضویت در اتحادیه اروپا تاکید و اعلام کرد آنکارا می تواند به عنوان موتور پیشرفت این بلوک غربی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله گل که پیش از دیدار خود از لندن با روزنامه ساندی تلگراف چاپ انگلیس گفتگو می کرد، اظهار داشت : با وجود بحران اقتصادی در منطقه یورو، ترکیه می تواند موتور رشد و محرکه این اقتصاد باشد.

وی که به عنوان نخستین رئیس جمهوری ترکیه طی 23 سال گذشته امروز دوشنبه وارد لندن خواهد شد، از 27 عضو اتحادیه اروپا خواست تا به خاطر مسائل اقتصادی منطقه یورو مانع ورود اعضای جدید به آن نشوند.

رئیس جمهوری ترکیه اضافه کرد: برخی از افراد که فکر بسته ای دارند و کسانی که فاقد دید استراتژیک هستند عضویت ترکیه را به عنوان باری بر روی این اتحادیه می دانند. اقتصاد رو به پیشرفت ترکیه که در چهار ماه نخست سال 2011 رشد 11 درصدی را تجربه کرده می تواند تقویت کننده بازوی اتحادیه باشد.

وی اظهار داشت : افرادی که بتوانند درباره 30 یا 40 سال آینده و تغییر تمایلات اقتصادی و تغییر مراکز قدرت فکر کنند می توانند درک کنند که ترکیه چه مقدار می تواند به قدرت فعلی اروپا بیفزاید.

گفتنی است چند دهه تلاش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به نتیجه ای نرسیده و علاوه بر موانع موجود در خود ترکیه بحران مالی اخیر در این اتحادیه تبدیل به مانع بزرگ دیگری شده تا این کشور مسیر دشوارتری را در راه عضویت داشته باشد.

فرانسه و آلمان دو قدرت اقتصادی برتر اروپا مخالف عضویت ترکیه در آن هستند.

کد مطلب 1465040

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