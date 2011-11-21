مشکلات دهیاران گلستانی/ شوراها ساز خود را می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، عدم تعامل بین شوارها و دهیاران، اجرا نشدن طرح هادی، نبود سرمایه گذار، بیکاری، نداشتن بودجه و امکانات مناسب از جمله مشکلات فراروی دهیاریهای در گلستان عنوان شده است.

این مشکلات درحالیست که به اعتقاد مسئولان، امروز مدیران دستگاههای اجرایی جایگاه دهیاران را به خوبی می دانند و دهیاران نیز می دانند برای پیشبرد اهداف خود باید با مردم و دستگاههای اجرایی هماهنگ باشند.

عدم تعامل شوراها با دهیاران

محمد علی حمزه نژاد دهیار روستای کریم آباد بخش مرکزی گرگان با اشاره به مشکلات فراروی گفت: مهمترین مشکلاتی که در همه روستاها وجود دارد عدم تعامل بین شوراها و دهیارهاست.

وی افزود: علیرغم گذشت بیش از 8 سال از فعالیت دهیاریها این تعامل هنوز نتیجه نداده و از مهمترین موانع است.



وی مشکل بعدی را کمبود اعتبارات تخصیصی برای پروژه های عمرانی ذکر کرد.



حسین رهنورد دهیار یکی از روستاهای بخش بهاران گرگان نیز با بیان اینکه مشکلات فراروی بیشمار است، خواهان توجه مسئولان امر برای رسیدگی به آن شد.

لزوم توجه مسئولان برای رفع مشکلات



وی اظهار داشت: عدم اجرای طرح هادی، جمع آوری پسماندها و زباله از مشکلاتی است که مدیران روستایی را رنج می دهد.



رهنورد یادآورشد: عدم مشارکت سرمایه گذار در روستا از دیگر مسائلی است که در سطح روستاها با آن دست و پنجه نرم می کنیم.



محمدغنی دهیار روستای حاج نبی بخش مرکزی شهرستان آزاد شهر، مسائل اعتباری و مالی را مهمترین مشکل برشمرد.



دهیاریها مشکلات مالی دارند

وی گفت: اگر بودجه و اعتبارات نداشته باشیم،عملا کارعمرانی نمی توانیم انجام دهیم.



این دهیار، اجرای طرح هادی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: طرح هادی بزرگترین طرحی است که از نظر اجتماعی و اقتصادی به روستا کمک می کند.



وی عنوان کرد: برای تعریض معابر و خیابانها چون مردم روستاها کم بضاعت هستند نمی توانند مشارکت مطلوب داشته باشند و دهیاری هم توان مالی زیادی ندارد که به همه افراد کمک کند.



غنی، مشکل بیکاری را از دیگر دغدغه ها دانست و گفت: اشتغال در روستا کم است.



دهیارروستای حاج نبی نبود فضای ورزشی را از دیگر دغدغه ها برشمرد و گفت: هیچ جا و فضا و زمین ورزشی وجود ندارد که بچه های روستا اوقات فراغتشان را در آنجا سپری کنند.

مدیریت روستاها مشارکتی شده است



در عین حال معاون عمرانی استانداری گلستان بر لزوم تعامل و همکار یهمه جانبه مدیران و دستگاههای اجرایی با دهیاران تاکید کرد.



عبدالرضا دادبود افزود: امروز برای اداره روستاها ساختار دیگری تعریف شده است، مردم شورا و شورا دهیار را انتخاب می کند و مردم در انتخاب مدیر خود نقش دارند و دهیاران و شوراها با استفاده از پتانسیل های مردمی ظرفیت خوبی پیدا می کنند.



وی افزود: از مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و پر تحرک رسیده ایم ،اما نمی توانیم در این مقطع متوقف شویم.



دادبود اظهار داشت: مشارکت مردم در موضوعات فرهنگی، اقتصادی و موضوعات دیگر مرتبا در حال تغییر است و این موضوع نشان می دهد مدیریت نیز باید خودش را مرتبا به روز کند و سیستم های اداره روستا نیز مرتبا تغییر می کنند و به روز می شوند.



وی ادامه داد: مفاهیم مدیریت روستایی در دنیا مانند مدیریت شهری مرتبا تغییر می کند و به روز می شود و اگر نتوانیم خود را در مدیریت روستایی به روز نگه داریم از کشور و دنیا عقب می افتیم.



وی تصریح کرد: امروز می توانیم ادعا کنیم کاری که در مدیریت روستایی در استان انجام شده است در کشور و مجموعه های دیگر جایگاه خوبی دارد.



معاون عمرانی استاندار گلستان در ادامه گفت: امروز مدیران دستگاههای اجرایی جایگاه دهیاران را به خوبی می دانند و دهیاران نیز می دانند برای پیشبرد اهداف خود باید با مردم و دستگاههای اجرایی هماهنگ باشند.



وی تصریح کرد: بنای ما حرکت به سوی مدیریت نوین روستایی است و می توانیم ادعا کنیم که سمت و سوی خوبی در این زمینه داریم.



دادبود بیان داشت: تعامل مناسب با بخشهای اجرایی و غیر اجرایی، برنامه ریزی برای کسب درآمد دهیاریها، فعالتر شدن شرکت تعاونی دهیاران که بسیاری از کارها را می توان به این تعاونی سپرد از جمله انتظارات ما از دهیاران و دستگاههای اجرایی است.



دادبود در ادامه گفت: از مدیران دستگاههای اجرایی نیز انتظار داریم که از دهیاران همه جانبه حمایت کنند، در شهرستانهای استان محوریت فعالیت ها به فرمانداران سپرده شده است و هماهنگی و تعاملات باید با فرمانداری ها انجام شود.

گلستان هزار روستا دارد که 856 دهیاری در ان فعالیت دارند.