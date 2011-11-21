به گزارش خبرنگار مهر، مسلم بیات امروز در پنجمین همایش استاندارد و کیفیت گفت: آنچه که علیرغم وقوف ظاهری بر مسایل، از دید برخی متاسفانه پنهان مانده است، عدم درک مشترک محیط فضای کسب و کار کنونی است که با پافشاری و اصرار بر استفاده و ارزیابی از رویه ها و دیدگاههای قدیمی عرصه و فضای کار را سخت تر و پیچیده تر کرده است.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: نمی توان کارها و فعالیتها را همانند همیشه انجام داد و انتظار رشد و پیشرفت داشت. بر این اساس، آنچه که در اولین گام می توان انتظار داشت احساس درک مشترک از فضا و محیط جدید کسب و کار است که باید از سوی تمامی عوامل تاثیرگذار صورت پذیرد؛ چرا که این احساس نقطه آغاز بهبود است و تا مادامی که اندیشه های قدیمی را در ایفای وظایف در سر پرورانده و خرسندیم، نمی توانیم پیشرفت کنیم.

وی تصریح کرد: بر این اساس، طراحی مجدد محصولات اعم از کالا و خدمات و بازطراحی فرآیندها باید در دستور کار قرار گیرد که این امر نیازمند بازتعریف فرآیندها و سیستم ها است؛ جراکه رقابت در فضای آزاد و عادلانه، مستلزم درک نیازهای آینده و طراحی جدید محصولات و فرآیندها به منظور حصول اطمینان و استمرار کیفیت آنها است.

به گفته بیات، توانمندسازی کارکنان برای مواجهه با فرآیندهای جدید باید در کانون توجه قرار گیرد؛ چراکه موجب به ارتقای فرهنگ عملکرد کارکنان و ارتقای سطح دانش و علاقمندی به تصمیم گیری خواهد شد.

وی اظهارداشت: در این زمینه ضمن پذیرش منطقی خطاهای احتمالی بی اغراق نیست که برخی از اقدامات انجام شده در این اداره کل منحصر به فرد است و از نمونه های آن می توان به طراحی و ایجاد کلینیک های خدمات استاندارد در 6 شهرک صنعتی اشاره کرد.

بیات گفت: طراحی مجدد خدمات استاندارد و توسعه نیازمندی های جدید در حوزه استاندارد نیز در دستور کار قرار گرفته است، چراکه آسیب هایی که در بخش خدمات به جامعه وارد می شود کمتر از تولید نیست.

وی با اشاره به انجام 1300 مورد بازرسی ادواری از آسانسورها، از انجام 171 بازرسی از وسیله شهربازی ها خبرداد و گفت: اصلاح و بازتعریف فرآیندهای جاری در دستور کار قرار گرفته است.

بیات، استقرار آزمایشگاههای همکار در گمرکات، اصلاح فرآیند نظارت و صدور گواهینامه ایمنی و عملکرد اسانسور با هدف نظارت عالیه و اصلاح فرآیند تدوین استانداردهای ملی در اداره کل را از جمله دیگر دستاوردهای این اداره کل دانست.