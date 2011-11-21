دادسرای قزوین در رعایت حقوق شهروندی موقعیت خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در نشستی با حضور رییس کل دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین، معاون اداری، مالی و پشتیبانی دادگستری استان، معاونان دادستان جلسه پرسش و پاسخ پرسنل قضایی و اداری دادسرا در سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد.



جمال انصاری در این نشست از عملکرد خوب مجموعه دادسرای قزوین به ویژه دادستان محترم در طول یکسال گذشته تقدیر کرد و اظهارداشت: حجم مراجعه روزانه دو هزار نفر به شعب دادسرای قزوین می بایست با حداقل آسیب همراه باشد و در کنار آن به اقتدار سیستم و دستگاه هم شتاب دهیم.

وی تصریح کرد: باید پیگیر باشیم تا اگر حق کسی پایمال شد بداند که می تواند حق از دست رفته اش را توسط دادسرا بازستاند.



انصاری با اشاره به متفاوت بودن نوع پرونده های وارده به دادسرای قزوین با سایر دادسراهای استان تاکید کرد: توقع مدیریتی با برخورد متعارف، پیدا کردن استراتژی مناسب و راه حل مناسب همراه است.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان قزوین با بیان عملکرد دادسرای قزوین گفت: رسیدگی های کمی و مقایسه ای با در نظر گرفتن تعداد شعب فعال، بیانگر روند رو به رشد رسیدگی به پرونده ها در دادسرای قزوین دارد.

وی بیان کرد: بر اساس آمارهای ارایه شده بیش از 98 درصد رسیدگی های انجام شده در دادسرا مورد تایید واقع می شود.

دادستان قزوین با اشاره به میانگین مراجعه روزانه دو هزار نفر به داسرای قزوین اظهارداشت: با توجه به حجم بالای مراجعه کننده و سختی کار در ابتدای شکل گیری پرونده ها در موضوع رعایت حقوق شهروندی از موقعیت خوبی برخورداریم و گله مندی مردم در خصوص نقض حقوق شهروندی در دادسرای قزوین بسیار کم است.

این مقام قضایی در پایان با اشاره به کمبود 40 درصدی پست های اداری، دادسرای قزوین را از حیث انضباط اداری، دارای موقعیت عالی دانست.

در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری استان به سئوالات مطرح شده از سوی پرسنل قضایی و اداری پاسخ گفت.