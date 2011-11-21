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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

رحیم خانی خبر داد:

برگزاری همایش بزرگ بسیجیان در مصلی گلستان

برگزاری همایش بزرگ بسیجیان در مصلی گلستان

بهارستان - خبرگزاری مهر: مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سپاه ناحیه رباط کریم گفت: به منظور گرامیداشت هفته بسیج همایش بزرگی در این شهرستان و در مصلی شهر گلستان برگزار می شود.

پاسدار حمزه رحیم خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته بسیبج اظهار داشت: هفته بسیج فرصت مغتنمی است تا بار دیگر ضمن یادآوری رشادتها و ایثارگریهای این عزیزان گردهم آییم.

وی تصریح کرد: بسیج یک نیروی ارزشمند است که طی 32 سال پس از انقلاب وفاداری خود را به نظام به نحو احسن ایفا کرده است.

این مسئول اطلاع رسانی در سپاه ناحیه رباط کریم عنوان کرد: به رغم تاکید فرماندهی و مسئول عقیدتی سیاسی سپاه ناحیه رباط کریم در راستای هر چه بهتر برگزار شدن، با اجرای روز شمار بسیج برنامه های مهمی در حوزه های مختلف برگزار می شود.

رحیم خانی اجرای چندین همایش را با عنوان بیداری اسلامی و امر به معروف، دستاوردهای حلقه های طرح صالحین، اجرای مسابقه پیامکی با موضوع بسیج را بخش دیگری از این برنامه ها یاد کرد و افزود: در این هفته قصد داریم برنامه های تدوین شده را با بهترین شکل ممکن اجرا تا بسیجیان سلحشور نهایت بهره برداری را از این برنامه ها داشته باشند.

مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سپاه ناحیه رباط کریم در پایان نیز اظهار داشت: در این هفته ما بازدید از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و همچنین غبار رویی مزار شهدای عزیز هشت سال دفاع مقدس را در دستور کار خود قرار دادیم تا بتوانیم بار دیگر با آن عزیزان عهد و پیمان ببندیم که راه و مسیر الهی آنان را تحت هر شرایطی ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 1465056

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