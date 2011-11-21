جزئیات همکاری علمی کاربردی با جهاد دانشگاهی/ تربیت نیروی خدماتی و مهارتی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی و همکاری جهاد دانشگاهی در قالب تفاهم نامه ای مشترک اقدام به تربیت نیروهای مهارتی و تکنسین می کنند.

طی یک سال گذشته همایشی با حضور روسای جهاد دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار و در آن مسائل مشترک پیرامون تربیت نیروی تکنسین و مهارتی بررسی شد.

محمد حسین یادگاری - رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت پیگیری همکاری مشترک با علمی کاربردیها در تربیت نیروی خدماتی و مهارتی، گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی از تجربیات جهاد دانشگاهی برای تربیت نیروهای کاربردی و مهارتی استفاده می کند، به همین منظور برنامه های مقدماتی و تفاهم نامه هایی در دستور کار است.

وی درباره تربیت نیروی مهارتی بر اساس نوع رشته ها، اظهار داشت: اساس تربیت نیروی مهارتی باید طبق یک سری رشته های کاربردی و مهارتی تعریف می شود.

رئیس جهاد دانشگاهی درباره تربیت نیروی ماهر به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان مثال اگر در مباحث علوم پزشکی تخصصی داریم نباید دنبال تربیت تکنسینی باشیم که به او مباحث نظری را آموزش دهیم.

همچنین عبدالرسول پورعباس - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همکاری جهاد دانشگاهی و دانشگاه علمی کاربردی بر اساس مباحث خدماتی در کشور صورت می گیرد، اضافه کرد: همکاری دانشگاه علمی کاربردی با جهاد دانشگاهی بیشتر در حوزه خدمات متمرکز شده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی 4 حوزه تخصصی صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر را دنبال می کند و قصد این دو ارگان این است که به تربیت نیروی خدماتی جامعه که حوزه فعالیتش در امور مشاغل خدماتی است، بپردازند.