برگزاری مسابقه مقاله نویسی جایگاه و منزلت بسیج در رباط کریم و بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سپاه ناحیه رباط کریم با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام خجسته به تمامی بسیجیان گفت: در این هفته با تاکید فرماندهی و ریاست محترم عقیدتی سیاسی ویژه برنامه هایی در راستای یادآوری حماسه های بسیجیان سلحشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

پاسدار حمزه رحیم خانی بیان کرد: مسابقه مقاله نویسی از سوی سپاه و انتشار آن در نشریات کثیرالانتشار با عنوان جایگاه و منزلت بسیج برگزار می شود.

به گفته وی به نفرات برتر این دوره از مسابقات مقاله نویسی جوایز ارزنده ای در نظر گرفته شده است.

رحیم خانی ادامه داد: از سوی سپاه ناحیه رباط کریم همچنین اجرای همایش های فرهنگی و سیاسی در دستور کار قرار گرفته است که در این همایش ها سعی بر این شده تا از استادان برجسته حوزه و دانشگاه استفاده شود.

برنامه های سپاه ناحیه رباط کریم نسبت به سالهای گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.