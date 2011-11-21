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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۰۰

برگزاری مسابقه مقاله نویسی جایگاه و منزلت بسیج در رباط کریم و بهارستان

برگزاری مسابقه مقاله نویسی جایگاه و منزلت بسیج در رباط کریم و بهارستان

رباط کریم - خبرگزاری مهر: به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیجی مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان جایگاه و منزلت بسیج در رباط کریم و بهارستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی سپاه ناحیه رباط کریم با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام خجسته به تمامی بسیجیان گفت: در این هفته با تاکید فرماندهی و ریاست محترم عقیدتی سیاسی ویژه برنامه هایی در راستای یادآوری حماسه های بسیجیان سلحشور به مرحله اجرا در خواهد آمد.

پاسدار حمزه رحیم خانی بیان کرد: مسابقه مقاله نویسی از سوی سپاه و انتشار آن در نشریات کثیرالانتشار با عنوان جایگاه و منزلت بسیج برگزار می شود.

به گفته وی به نفرات برتر این دوره از مسابقات مقاله نویسی جوایز ارزنده ای در نظر گرفته شده است.

رحیم خانی ادامه داد: از سوی سپاه ناحیه رباط کریم همچنین اجرای همایش های فرهنگی و سیاسی در دستور کار قرار گرفته است که در این همایش ها سعی بر این شده تا از استادان برجسته حوزه و دانشگاه استفاده شود.

برنامه های سپاه ناحیه رباط کریم نسبت به سالهای گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

کد مطلب 1465059

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