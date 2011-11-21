هفته بسیج با شور عاشورایی در رباط کریم و بهارستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عزتی عصر امروز به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج دریک نشست خبری گفت: بسیج یکی از یادگارهای ارزشمند خوب امام راحل در ابتدای انقلاب بود که این نیروی وفادار به نظام پس از 32 سال حرف برای گفتن دارد.

این مسئول با اشاره به شیطنت کشورهای غربی به ویژه امریکا و اسرائیل در خصوص مسائل داخلی کشورمان اظهار داشت: امروز در اکثر نقاط جهان مشاهده می کنید که پیام ارزشمند انقلاب اسلامی به بتن مردم ورود پیدا کرده است و یک بیداری اسلامی در سطح جهان در حال رشد و توسعه است.

عزتی با بیان اینکه دشمن تحمل اسلامگرایی را در جهان ندارد، عنوان کرد: به رغم اینکه آنان بیداری اسلامی را نشأت گرفته از پیام انقلاب اسلامی ایران می دانند، به همین منظور هم قسم شدند که ایران اسلامی را تحت فشار سیاسی و روانی شدیدی قرار دهند.

وی ایجاد جنگ روانی در خصوص ترور سفیر عربستان و قطعنامه اخیر شورای آژانس بین اللملی انرژی هسته ای و دیگر شیطنت ها را نمونه های بارز این فشارهای روانی علیه کشورمان برشمرد.

فرمانده سپاه ناحیه رباط کریم اینگونه فشارهای جنگ روانی علیه کشورمان را بی تاثیر خواند وافزود: امروز ایران اسلامی یک کشور مقتدر در عرصه جهانی است که تحرکات پوشالی تحت سلطه آنان خواهد رفت.

سرهنگ عزتی در ادامه سخنان خود به نقش و جایگاه بسیچ در کشور پرداخت و اظهار داشت: به رغم اینکه نیروی مردمی بسیج از صدر اسلام حضور فعالی داشت با پیروزی انقلاب اسلامی این جایگاه نقش خود رابه خوبی در افکارعمومی به دست آورد.

این مسئول با تاکید بر اهمیت هفته بسیج ادامه داد:تمام تلاش مان براین خواهد بود که هفته بسیج را با یک شور و حال عاشورایی در سطح شهرستان بهارستان و رباط کریم برگزار کنیم.

عزتی عنوان کرد: پس از پیروزی شکوهمند ایران اسلامی حضرت امام راحل با یک بینش و بصیرت بالا تشکیل فرمان بسیج را به منظور دفاع از کیان این نظام صادر کردند.

وی تصریح کرد: پس از شکل گیری این نیروی مردمی به دستور حضرت امام راحل بسیج درحوزه های مختلف بویژه هشت سال دفاع مقدس و در راستای پیروزی این جنگ نقش بسزایی را ازخود ایفا کرد.

عزتی با اشاره به اتمام دوران هشت سال دفاع مقدس وتجربیات ارزنده یادگاران جبهه و جنگ و انتقال ارزشها به نسل های جدید نیز افزود: پس از اتمام هشت سال جنگ نابرابرانه بسیج وارد عرصه سازندگی شد و توانست در همه حوزه ها عملکرد درخشانی را ازخود ایفا کند.

فرماندهی سیاه ناحیه رباط کریم ادامه داد: امروز بسیج پس از 32سال هنوز همانند ستاره ای درخشان درحال درخشیدن است و در سطح کشور و حتی جهان حرف برای گفتن دارد.

به گفته وی توفیقات ارزشمند بسیج در جریان جنگ نرم و کسب افتخارات کشوری و بین المللی دشمنان را از این نیروی مردمی به ستوه در آورده است.

سرهنگ عزتی درادامه این نشست خبری به ویژه برنامه های هفته بسیج اشاره کرد و گفت: از سوی سپاه ناحیه رباط کریم و براساس سنوات گذشته روز شمار هفته گرامیداشت بسیج تدوین شده است.

وی این برنامه ها را نسبت به سالهای گذشته از اهمیت وکیفیت بالایی توصیف کرد و تصریح کرد: سپاه ناحیه رباط کریم دراین هفته بیش از دهها برنامه اساسی را در مراکز فرهنگی، پایگاه های بسیج و حوزه های مقاومت به مرحله اجرا در خواهد آورد.

به گفته این فرمانده افتتاح پایگاه بسیج، کلنگ زنی، احداث پایگاه و حوزه، نشست های تخصصی درحوزه های مختلف اعزام اکیپ های پزشکی به مناطق محروم و ویزیت صورت رایگان را ازبرنامه های شاخص این هفته یاد کرد.

سرهنگ عزتی در پایان تجمع 50 هزار نفری بسیجیان سلحشور استان تهران را به منظورعهد و پیمانی دوباره بامقام معظم رهبری را که از شهرستان رباط کریم و بهارستان نیز اعزام می شوند، بخش دیگری از ویژه برنامه این هفته یاد کرد.