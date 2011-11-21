محور مبارزه با موادمخدر باید پیشگیری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شامگاه یکشنبه در نشست اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت:صداوسیما و آموزش و پرورش دو نهاد فرهنگی موثر در امر آگاه سازی جامعه نسبت به تبعات مواد مخدر هستند که باید بیش از گذشته مورد بهره برداری قرار گیرند.

وی تاکید کرد: رسانه ملی در مقابله با ترویج مواد مخدر نباید دستوری عمل کند بلکه استفاده از زبان هنر می تواند اقشار مختلف مردم را روشن کرده و نقش تعیین کننده ای در کاهش ابتلا به مواد مخدر داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دستاوردهای استفاده نهادینه کردن فرهنگ صحیح راهنمایی و رانندگی در دوران خردسالی، این موفقیت را قابل تعمیم در حوزه مخواد مخدر دانست و افزود: علاوه بر صداوسیما، آموزش و پرورش سهم عمده ای در پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر دارند.

بیگی با بیان اینکه دامنه مواد مخدر وسیع است، تصریح کرد: تمرکز به مسدود کردن مرزها در مقابله با سوادگران مرگ راهگشا نیست بلکه پیشگیری و ایجاد مصونیت باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در عین حال گفت: این سخن به منزله رها کردن فعالیت های مسدودسازی مرزها نیست بلکه باید این اقدام با قوت تمام انجام گیرد اما توجه بیش از گذشته بر موضوع پیشگیری مورد تاکید است.

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود درمان مبتلایان به مواد مخدر را مفسده انگیز توصیف کرد و گفت: برخورد با متخلفان باید به صورت قاطع و بیرحمانه باشد و مسئولیت مستقیم در این خصوص متوجه دانشگاه علوم پزشکی است.

وی جلب مشارکت خیرین در ایجاد کمپ های بازپروری و یا اردوگاه های ترک اعتیاد را راهکار مناسبی برای کمرنگ شدن پدیده اعتیاد در جامعه خواند و بر تلاش مسئولان برای تحقق آن تاکید کرد.

در این نشست، مسئولان هر یک از کمیته های شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی به ارائه گزارشی در خصوص عملکرد کمیته های خود پرداختند.