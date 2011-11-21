مبارزه با آفت شب پره مینوز در آذربایجان غربی 55 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان آذربایجان غربی میزان درآمد سالانه ناشی از تولید گوجه فرنگی 500 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 10 درصد خسارت محصول گوجه فرنگی بر اثر حمله آفت شب پره مینوز، میزان خسارت و ضرر اقتصادی ناشی از آن بالغ بر 50 میلیارد ریال بوده که 55 میلیارد ریال اعتبار برای کنترل این آفت مورد نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اراضی زیر کشت این محصول به سه منطقه شامل منطقه سبز در سطح دو هزار هکتار، منطقه زرد در سطح چهار هزار هکتار و منطقه قرمز در سطح یک هزار هکتار تقسیم بندی شده، اظهار داشت: طرح جلوگیری از گسترش و توسعه آفت قرنطینه ای شب پره مینوز گوجه فرنگی در آذربایجان غربی اجرا شده و طرح پیشگیری بایستی در شمالغرب کشور نیز مورد توجه جدی مسئولان بخش کشاورزی قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: شب پره مینوز گوجه فرنگی یکی از مهم ترین و خطرناک ترین آفات گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا محسوب شده که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی بوده و این حشره به سایر گیاهان خانواده سولاناسه نظیر بادمجان نیز حمله می کند.

اصغری در ادامه با بیان اینکه این آفت در گوجه فرنگی توانایی ایجاد خسارت به میزان 50 تا 100 درصد را داشته و در حال حاضر رایج ترین روش ردیابی و تعیین تراکم آفت، استفاده از تله های فرمونی است، ادامه داد: گوجه فرنگی با سطح زیر کشت هفت هزار هکتار و میزان تولید 271 هزار و 600 تن و متوسط عملکرد 38.8 تن در هکتار، یکی از هشت محصول عمده زراعی استان بوده که در بین استانهای تولید کننده این محصول رتبه یازدهم کشور را بخود اختصاص داده است.

آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی برای اولین بار در تابستان سال 89 در مزارع گوجه فرنگی روستای امامزاده از توابع شهرستان ارومیه گزارش شد.



