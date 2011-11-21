گنجاندن یک رایانه در حافظه فلش/ سیستم عاملی که در جیب جا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رایانه جیبی که به دلیل وزن 21 گرمی اش "پشمک" نامیده می شود می تواند تمامی وظایف یک رایانه را به عهده بگیرد. در واقع این رایانه قابل حمل کوچک می تواند هر تلویزیون، لپ تاپ و یا تلفن را به پایانه ای برای سیستم عامل اندرویدی خود تبدیل کند.

این رایانه که از بدنه بسیار کوچکی برخوردار است به CPU دو هسته ای 1.2 گیگاهرتزی سامسونگ مجهز است، از بلوتوث و وای-فای برخوردار بوده و می توان خروجی HDMI و درگاه کارت microSC را بر روی آن مشاهده کرد.

زمانی که این ابزار به یک تلویزیون وصل می شود، می توان از سر HDMI آن برای تصایر ویدیویی، از USB آن برای تامین انرژی و از بلوتوث آن برای اتصال صفحه کلید و ماوس به منظور کنترل سیستم عامل استفاده کرد. این رایانه می تواند تا 1080 پیکسل خروجی داشته باشد و از این رو حتی نمایشگرهای تمام HD نیز می توانند سیستم عامل از پیش تنظیم شده آندروید 2.3 رایانه را در وضوح اصلی و واقعی آن به نمایش بگذارند.

زمانی که این رایانه به یک رایانه مک یا رایانه خانگی وصل می شود به عنوان درایور USB شناخته می شود از این رو کاربر باید نرم افزار درون آن را فعال کرده و از محیط اندرویدی آن درون محیط ویندوز یا دیگر سیستمهای عامل استفاده کند. حتی امکان انتقال پوشه های اطلاعاتی از سیستم عامل رایانه اصلی به محیط آندرویدی رایانه جیبی وجود دارد.

هدف از ساخت این رایانه کوچک اندرویدی فراهم آوردن رایانه ای است که استفاده از آن بر روی هر ابزار و در هر مکانی ممکن باشد. به این شکل کاربر می تواند سیستم عامل و برنامه های جانبی متناسب با نیازهایش را در ابعاد یک حافظه USB همواره همراه داشته باشد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، محققان شرکت FXI می گویند در آینده امکان در اختیار داشتن نسخه های لینوکسی و ویندوزی این رایانه کوچک نیز فراهم آمده و رایانه "Cotton Candy" یا همان "پشمک" در آینده به USB 3 و پردازشگرهای سریعتر مجهز خواهد شد. احتمال داده می شود قیمت این ابزار در حدود 200 دلار باشد و به عنوان رایانه ای جانبی با استقبال گسترده ای مواجه شود.