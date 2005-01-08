پرسش فلسفي سال 2005 : چه باوري را نمي توان موجه كرد ؟

مؤسسه معتبر ادج كه هر ساله مهمترين پرسشهاي فكري روز را در معرض ذهن و زبان انديشه ورزان برجسته زمانه ما قرار مي دهد با توجه به اهميت پرسش " چه باوري را نمي توان موجه كرد؟" آن را پرسش سال 2005 خود انتخاب كرده است.