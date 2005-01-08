پرسش فلسفي سال 2005 : چه باوري را نمي توان موجه كرد ؟

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مؤسسه ادج اين پرسش را از متفكران برجسته اي چون: دانيل دنت، استيون پينكر، تاماس متسينگر، ند بلاك، مارتين ريس ، جان مك وارتر و دنيس داتون پرسيده است.
گروه دين و انديشه "مهر"، درصدد است پاره اي از پاسخها به اين پرسش مهم را در معرض ديد خوانندگان قرار دهد.
لازم به ذكر است كه مؤسسه ادج در سال 1988 تأسيس شده و هدف آن گردآوري پرسشهاي مهم و جواب متفكران برجسته زمانه ما بدانهاست.
علاقمندان به اين پايگاه اينترنتي مي توانند به آدرس http://www.edge.org/ مراجعه كنند.
مؤسسه معتبر ادج كه هر ساله مهمترين پرسشهاي فكري روز را در معرض ذهن و زبان انديشه ورزان برجسته زمانه ما قرار مي دهد با توجه به اهميت پرسش " چه باوري را نمي توان موجه كرد؟" آن را پرسش سال 2005 خود انتخاب كرده است.
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