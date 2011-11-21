انسانها از همه ادیان و نگرش ها سوار کشتی هدایتگر امام حسین(ع) هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفررحیمی شامگاه یکشنبه در پنجمین همایش تجلیل از پیرغلامان اهل بیت(ع) و اعلان عزای عمومی ماه محرم، با تاکید بر اینکه انسان باید ارزش و جایگاه خود را بداند، افزود: اهل بیت معصومین(ع) کشتی نجات بشریت هستند و انسان در هر شرایطی برای نجات خود از بدبختی باید سوار بر این کشتی شود.

وی ادامه داد: پیروی از خط امام حسین(ع) انسان را به مسیر درست سعادت هدایت کرده و زمینه جذب سایر اقشار بشر به دین مبین اسلام و هدایت در مسیر الهی را فراهم می کند.

حجت الاسلام رحیمی با اشاره به مصائب صحرای کربلا و شهادت حضرت اباعبدالله حسین(ع) و یاران باوفایش افزود: همه پیامبران از ادم تا حضرت محمد(ص) بر امام حسین و مصائب روز عاشورای آن حضرت گریه کردند.

امام جمعه شهرستان ابهر، با بیان اینکه انسان تمام شرافت و عزت خود را از اهل بیت معصومین(ع) دارد، گفت: انسانیت بدون امامت معنا پیدا نمی کند و به همین دلیل شیعیان شریفترین انسانهای روی زمین هستند.



حجت الاسلام رحیمی به جایگاه رفیع اهل بیت عصمت(ع) اشاره کرد و افزود: هیچ انسانی تا زمان حاضر توانایی انجام ایثار و فداکاری همچون اهل بیت(ع) برای دفاع از کیان اسلام نداشته است.



وی با بیان اینکه خداوند همه انبیاء را به دو دلیل به پیامبری مبعوث کرده است، افزود: خداوند پذیرش ولایت پیامبر اکرم(ص) و نیز ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) را از شرایط بعثت انبیاء دانسته است.

امام جمعه شهرستان ابهر، به فلسفه خلقت انسان اشاره کرد و گفت: اگر چه آفرینش انسان از آب گندیده بی ارزش است اما بشر، انسانیت خود را به برکت حضرت محمد(ص) و اهل بیت(ع) دارد.