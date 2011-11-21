90 میلیارد متر مکعب گاز دود شد/ گاز 70تومانی مصرف خانگی را متوقف نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش قیمت گاز طبیعی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اما رشد مصرف این حامل انرژی در بخش خانگی و تجاری متوقف نشده است.

آمارهای رسمی مصرف گاز طبیعی در ایران نشان می دهد که از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از 36 میلیارد و 156 میلیون متر مکعب گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری مصرف شده است.

بر این اساس در 244 روز نخست سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 156.4 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ساختمان‌های مسکونی و تجاری دود شده است که در مقایسه با متوسط مصرف 145.3 میلیون متر مکعب مدت مشابه سال گذشته، مصرف گاز با وجود هدفمند شدن یارانه ها با افزایشی به طور متوسط روزانه بیش از 11 میلیون متر مکعبی همراه بوده است.

در مدت مشابه سال گذشته حدود 35.4 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در ایران مصرف شده بوده که افزایشی حدود 700 میلیون متر مکعبی مصرف نشان می دهد که با وجود افزایش قیمت تعرفه گاز خانگی و تجاری و صدور قبوض نجومی هم ترمز رشد مصرف گاز طبیعی در ایران را نکشیده است.

از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط مصرف گاز طبیعی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در بخش خانگی و تجاری در مجموع با رشدی حدود 2 درصدی همراه بوده است و پیش بینی می شود با سرد شدن هوا در ادامه سالجاری میزان رشد مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری افزایش قابل توجه ای پیدا کند.

به گزارش مهر، بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.



مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.



از سوی دیگر مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله‌های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.



همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای پیدا می کند.



با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه خواهد شد.

54 میلیارد متر مکعب گاز در نیروگاهها و صنایع سوخت

به گزارش مهر، بررسی آخرین وضعیت مصرف گاز طبیعی در صنایع عمده و نیروگاهها نشان می دهد که در 244 روز نخست سالجاری در مجموع حدود 54 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در این بخشها مورد استفاده قرار گرفته است.

در مجموع از ابتدای سالجاری تاکنون در بخشهای خانگی، تجاریف نیروگاهها و صنایع کشور حدود 89 میلیارد و 804 میلیون متر مکعب گاز سوخته است.

در این مدت به طور متوسط روزانه 368 میلیون متر مکعب گاز مصرف شده است که در مقایسه مصرف 370 میلیون متر مکعبی مدت مشابه سال گذشته در مجموع مصرف با کاهش نیم درصدی همراه بوده است.

آمارهای رسمی شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که در 244 روز نخست سال 1389 در مجموع حدود 90 میلیارد و 306 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه امسال، مصرف گاز کشور در مجموع حدود 502 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

در 244 روز ابتدایی سالجاری از مجموع 89.8 میلیارد متر مکعب حدود 40.3 درصد آن معادل 36.1 میلیارد متر مکعب گاز مربوط به بخش خانگی بوده است.