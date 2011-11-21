حمل و نقل 55 درصد مسافران در اهواز توسط مسافربرهای شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی شامگاه یکشنبه در مراسم افزایش 400 دستگاه تاکسی به ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز اظهار کرد: باید گسترش فعالیت تاکسیها در اهواز گسترش یابد زیرا در زمان فعلی تنها 45 درصد جابه جایی مسافر در سطح شهر اهواز توسط تاکسی ها صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: ۵۵ درصد جا به جایی و حمل مسافر در اهواز توسط مسافربرهای شخصی و خودروهایی صورت می‌گیرد که نه از خدمات تاکسیرانی استفاده و نه زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند.



رستمی با بیان اینکه افزایش ۴۰۰ دستگاه مشکل کمبود تاکسی اهواز را حل نمی کند، تاکید کرد: کلانشهر اهواز حداقل پنج هزار دستگاه تاکسی نیاز دارد.



وی سهمیه تاکسی اختصاص داده شده به اهواز را دو هزار و ۵۰۰ دستگاه عنوان کرد و افزود: در صورت جذب این سهمیه آمادگی پیگیری و اختصاص سهمیه بیشتر به اهواز وجود دارد.

حضور مسافربرهای شخصی در اهواز



مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان، همچنین رانندگان تاکسی را سفیران فرهنگی توصیف کرد و گفت: این زحمتکشان در سخت ترین شرایط برای خدمت به مردم حضور دارند.



وی نقش رفتار راننده تاکسی در ترسیم چهره و فرهنگ شهر یادآور شد و افزود: تاکسی مانند دانشگاه و کلاس کوچکی است که می‌توان مسائل و موضوعات بسیاری را در ارتباط میان راننده و مسافر فرا گرفت.



رستمی از تاکسیداران درخواست کرد که به ویژه در زمان حضور میهمانان ویژه در استان، به عنوان معلم و سکاندار وسیله نقلیه به صورتی رفتار کنند که مناسب جایگاه استان ولایتمدار و دفاع هشت ساله خوزستان باشد و چهره ای از این سرزمین به تصویر بکشند که نشانگر این ارزشها باشد.



وی گفت: تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برای خرید تاکسی به دلیل مشکلات موجود در اهواز، فقط در این کلانشهر محقق شده است.