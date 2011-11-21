مهلت ارسال الحاقیه شخص ثالث تمام شد

سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر در مورد اخذ مبالغ مازاد در بیمه شخص ثالث جدید از سوی برخی شرکتهای بیمه، با تاکید بر اینکه باید این موضوع به مردم مرتبا تاکید و اطلاع رسانی شفاف شود تا مردم بیشتر در جریان قرار بگیرند، گفت: شرکتهای بیمه حق ندارند مبالغ مازاد از مردم دریافت کنند.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با اشاره به بیمه شخص ثالث معتبر که تا پایان امسال مهلت دارند، تصریح کرد: برخی از بیمه نامه ها که مثلا پایان مهلت آنها برج ۸ یا ۹ است، شرکتهای بیمه حق ندارند که تا پایان سال وجهی بابت صدور الحاقی از آنها دریافت کنند، در عین حال این بیمه شخص ثالث مشمول پوشش ۹۰ میلیون تومانی هستند.

وی اضافه کرد: الحاقیه هایی هم که صادر می شود قرار است که از تاریخ اول آبان ماه تا اول آذر ماه سال جاری برای مردمی که بیمه شخص ثالث دارند، ارسال شود، در غیر اینصورت مردم می توانند که به تدریج مراجعه کرده و الحاقیه دریافت کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران عنوان کرد: اگر شرکت بیمه ای، کارگزار و یا نماینده بیمه پولی را از این بابت دریافت کند، گروه تشکیل شده در صنعت بیمه که به شکایت های مردم در این زمینه رسیدگی می کنند، موضوع را پیگیری خواهند کرد.

کریمی خاطرنشان کرد: اگر تخلفی مشاهده شد مردم به شماره بیمه مرکزی ۴- ۲۲۰۵۰۰۰۱ از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ اطلاع دهند و شکایتهای خود را چه در تهران و چه در شهرستانها مطرح نمایند و ماموران بیمه مرکزی فورا به این موضوع رسیدگی می کنند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد به شدت برخورد خواهیم کرد.