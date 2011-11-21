عزاداری اردبیل الگوی برتر کشور / ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری شامگاه یکشنبه در جلسه هم اندیشی اعضای ستاد برگزاری تعزیه حسینی در اردبیل اظهار کرد: استقبال پر شور مردم از آیین عزاداری مردم اردبیل در هر سال از ماه محرم نشان دهنده این است که هر سال باید با کیفیت بهتری برگزار شود.

وی انضباط وانسجام عزاداران حسینی درماه محرم الحرام را ضروری دانست و استقبال باشکوه از ماه محرم را اصلی ترین هدف برای ترویج فرهنگ عاشورایی عنوان کرد.

فرماندار اردبیل با بیان اینکه اردبیل به عنوان دارالارشاد وشهرحسینی وابوالفضلی شناخته می شود تصریح کرد: انتظار می رود این مراسم در مقایسه با سالهای گذشته با استفاده از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان از شکوه و وحدت بیشتری برخوردار شود.

کنگره شعر عاشورایی در اردبیل برگزار می شود

در این جلسه مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز به پرهیز از خرافه گرایی در آیین تعزیه حسینی تاکید کرد و خواستار توجه شعرا و مداحان به انتقال صحیح وقایع ماه محرم شد.

حجت الاسلام مهدی ستوده از برگزاری چهارمین کنگره شعر عاشورایی در ماه صفر سالجاری خبر داد.

وی با بیان اینکه شعرای مذهبی و علما در انتقال صحیح مکتب حسینی به جامعه نقش اساسی دارند خواستار احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در این ماه شد.

این مسئول همچنین از برگزاری دوره چهارم از تجلیل از پیرغلامان حسینی به میزبانی شهر اردبیل خبر داد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز اردبیل نیز در این جلسه از تلاش این مرکز با استفاده از تمام ظرفیتهای خود برای انعکاس تعزیه مردم اردبیل برای سالار شهیدان در داخل و خارج از جغرافیای ایران خبر داد.

ابوالحسن صادقی جهانی عنوان کرد: انعکاس خوب این آیین از شبکه های داخلی و خارجی فرصت مناسب برای به نمایش گذاشتن ظرفیت عظیم مردم این استان است.

وی افزود: انعکاس عزاداریها و آیین پسندیده مردم این منطقه می تواند الگوی مناسب از تعزیه را برای جهانیان معرفی کند.

شهردار اردبیل نیز در این جلسه برای نظافت و پاک سازی معابر و خیابانهای شهر و اطراف مساجد و خیابانهای 13 گانه اردبیل با همکاری ماموران شهرداری ومردم حسینی اردبیل اعلام آمادگی کرد.

در پایان هر یک از مسئولان دسته های عزاداری به تشریح برنامه های خود برای هر چه باشکوه برگزار شدن آیین عزاداری ماه محرم در اردبیل پرداختند.