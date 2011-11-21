بهره 14 درصدی خرید تاکسی در اهواز نامتعارف است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی ممبینی شامگاه یکشنبه در مراسم افزایش 400 دستگاه تاکسی به ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز در مورد بهره ۱۴ درصدی تسهیلات بانکی خرید تاکسی اظهار کرد: این نرخ بر اساس تعرفه و سیستم بانکی تعریف شده و در حال حاضر بین سایر بانکها معمول است.

وی افزود: با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بانکی به تاکسی داران اهواز با پیگیریهای مسئولان استانی و توافقات درون استانی تامین شده، امکان کاهش این بهره برای بانکها وجود نداشت.



ممبینی با تاکید بر اینکه شهردار اهواز بر تحقق وعده خود مبنی بر اعطای سه میلیون تومان تسهیلات بدون بهره به تاکسی داران اصرار دارد، گفت: از ۱۰ میلیون تومان وام بانکی هفت میلیون تومان در تعهد بانکها و سه میلیون تومان در تعهد شهرداری اهواز است اما امکان تشکیل پرونده های جداگانه برای پرداخت این تسهیلات وجود نداشت و به ناچار بهره ۱۴ درصد شامل تمام مبلغ شد.



به گفته وی، شهرداری اهواز و سازمان تاکسیرانی کاهش نرخ بهره بانکی را پیگیری می کند.



مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اهواز همچنین بر آموزش رانندگان تاکسی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه تعدادی از جوانان به جمع خانواده تاکسیرانی پیوسته اند، آموزش و اعطای گواهینامه به رانندگان در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: زیبایی، آراستگی، بهداشت فردی و توان بالای بیان از جمله آموزشهایی است که به رانندگان ارائه خواهد شد.