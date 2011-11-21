کسب رای صهیونیستها هدف نامزدها/"بکمن"خواستار ارائه طرح جنگی علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری "ای بی سی"، "میشله بکمن" رقیب "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا روز گذشته در یک میهمانی به میزبانی گروههای طرفدار رژیم صهیونیستی در شهر نیویورک در اظهاراتی خصمانه علیه ایران به منظور افزایش شانس خود در انتخابات ادعا کرد: پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) باید یک طرح جنگی را برای رویارویی با سلاح هسته ای ایران برنامه ریزی کند.

میشله بکمن در تشریح سیاست خارجی خود گفت : به محض روی کار آمدن بر مسند قدرت، بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی می کنم و سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر منتقل می شود.

وی در جانبداری از صهیونیستهای غاصب و اقدامات تجاوزکارانه این رژیم گفت : اسرائیل حتی قطعه ای از زمین، یک متر مربع و حتی یک اینچ را برای برقراری صلح به فلسطینیان نمی بخشد.

میشله بکمن افزود : آمریکا باید جنگنده های بیشتر و بمبهای بتن شکن را با هدف افزایش قوای نظامی اسرائیل به تل آویو بدهد و ایالات متحده نیز باید به همکاریها در زمینه استقرار سیستم موشکی جامع در خاورمیانه ادامه دهد.

وی در ادامه حمایت خود را از محاصره دریایی بندرگاه های ایرانی، افزایش عملیاتهای جاسوسی و اعمال تحریمهای بیشترعلیه ایران اعلام کرد و مدعی شد: ایران با دارا بودن تسلیحات هسته ای نه تنها تهدیدی جدی برای اسرائیل، بلکه برای آمریکا است.



خاطر نشان می شود با وجود ادعاهای بی اساس این نامزد طرفدار صهیونیستها، "ران پل" یکی از نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رد ادعاهای مقامات کاخ سفید اذعان کرد تاکنون هیچ سند و مدرک معتبری که نشان دهنده ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران باشد، ارائه نشده است.



با وجود ادامه جوسازی مقامات غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و ادعاهای آنها درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران که متاسفانه آمانو مدیرکل آژانس نیز تحت تاثیر این فشارها این ادعا را مطرح کرده است، "ران پل" در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS تاکید کرد : هیچ سندی مبنی بر برخورداری جمهوری اسلامی ایران از یک بمب اتمی وجود ندارد.