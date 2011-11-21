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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۷

عباس نژاد خبر داد:

مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران به تالابهای نقده

مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران به تالابهای نقده

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از افزایش مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی به تالابهای نقده به دلیل برودت ناگهانی دمای هوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین بررسیهای انجام شده سه هزار قطعه غاز خاکستری، یک هزار قطعه فلامینگو و هزاران قطعه انواع اردکها در تالابهای نقده مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه حضور انواع پرندگان نادر و در معرض تهدید نظیر انواع اردکها، کشیم ها و غازها شکوه و عظمت خاصی به منطقه بخشیده، بیان داشت: از گروههای مهم پرندگان زمستان گذر غاز، قو، مرغابی، فلامینگو، آنقوت، تنجه، کشیم، چنگر، حواصیل خاکستری، آبچلیک پاسرخ و باکلان اشاره کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اظهار داشت: این پرندگان در تالابهای بین المللی حسنلو، درگه سنگی، یادگارلو، تالاب احیا شده سلدوز، آق قلعه، علفزارهای گرده قیط و ممینه و سواحل جنوبی پارک ملی دریاچه ارومیه زیست می کنند.

عباس نژاد ادامه داد: در راستای حمایت وحفاظت از این گونه های با ارزش گشتهای منظم توسط یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست انجام و به منظور برآورد وضعیت موجود برنامه هایی از جمله بررسی ماهیانه تالابها و پرندگان وسرشماری نیمه زمستانه پرندگان آبزی و کنار آبزی به صورت همزمان با سایر نقاط جهان انجام می شود.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی دارای پنج تالابهای بین المللی ارومیه، یادگارلو، دره سنگی، قوپی باباعلی و شورگل و 24 تالاب ملی از جمله کانی برازان مهاباد بعنوان نخستین سایت پرنده نگری کشور است.
 

کد مطلب 1465085

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