آبرسانی به گچساران در سفر چهارم هیئت دولت به بهره برداری می رسد

اسلام قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان است که کار لوله گذاری آن به طول 45 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 230 ملیارد ریال از سوی امور آب استان اجرا شده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح آب شرب سالم 150 هزار نفر از اهالی شهر گچساران و روستاهای همجوار تامین می شود.

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر تصریح کرد: با افتتاح و بهره‌ برداری از این پروژه بزرگ، مردم گچساران و روستاهای مسیر از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند می‌شوند.

قدمی اظهار داشت: هم اکنون سد کوثر در این استان، آب شرب هفت شهر بزرگ، 11 شهر کوچک و سه شهرک و 47 دهستان در پنج استان فارس، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد را تامین می کند.

وی یادآور شد: این سد همچنین آب 16 هزار و 70 هکتار زمین کشاورزی در این استانها را تامین می کند.

سد مخزنی کوثر به طول تاج 190 متر و حجم مخزن 580 میلیون متر مکعب در فاصله 60 کیلومتری شمال غرب شهر گچساران قرار دارد و بر روی رودخانه خیرآباد احداث شده است.