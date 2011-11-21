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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

قناعت:

گلستان رتبه اول ایجاد دهیاریهای کشور را دارد

گلستان رتبه اول ایجاد دهیاریهای کشور را دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: این استان با بکارگیری 856 دهیار در روستاهای واجد الشرایط با توجه به شاخص های ملی در سطح کشور در رتبه نخست قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت افزود: در روستاهای استان گلستان نیروهای توانمند، مستعد و ظرفیت های بسیار خوب و فراوانی وجود دارد که دهیاران باید در زمینه رشد و پیشرفت از این توان استفاده بهینه کنند.

به گفته قناعت، خدمت دهیاران با متانت خاص، بی منت و با انگیزه بالا، برای ما مسئولان نقطه عطف است و ما به این دهیاران می بالیم.

وی یادآور شد: یکی از کارهائی که موفقیت را برای مدیر رقم می زند، انگیزه بالا است و دهیاران از این صفت بالا برخوردار هستند و بسیار با حوصله و دارای سعه صدر هستند.

وی اظهار داشت: دهیاران باید برخی کارها را جدی بگیرند و در دستور کار قرار دهند که یکی از مهمترین آنها، معرفی جاذبه های گردشگری و جذب گردشگر است.

استاندار گلستان عنوان کرد: متاسفانه در زمینه جذب گردشگر نسبتا ضعیف بوده ایم و در برخی جاها سرمایه گذارهای توانمند وارد استان شده اند که می توانستند، چهره نه تنها یک روستا، بلکه چندین روستا و حتی شهر و شهرستان را تغییر دهند، اما براثر غفلت مسئولان فرصت سرمایه گذاری از دست رفت.

استاندار گلستان گفت: اگر سرمایه گذاری در این استان و حتی روستاها صورت گیرد، ضمن ایجاد اشتغال و حل موضوعات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، شاهد رشد و آبادانی خواهیم بود، اما امروز شاهد فرار سرمایه گذار از این استان هستیم.

وی ایجاد منابع درآمدی پایدار و پرهیز از اختلافات درون روستائی را به دهیاران توصیه کرد.

استاندار گلستان گفت: 300 دستگاه بیل مکانیکی و خودروهای جمع آوری پسماند، 14 دستگاه ماشین آتش نشانی در شش سال اخیر بین دهیاری های استان توزیع شد.

قناعت افزود: در طول 6 سال، توزیع سهام عدالت، طرح هادی و گاز کشی و خانه بهداشت روستایی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

قناعت به بیان انتظارات خود از دهیاران و دستگاههای اجرایی پرداخت و گفت: استفاده از دهیاران در شهرداری ها، توجه دستگاه های اجرایی به عمران و آبادی روستاها از جمله انتظارات است.

استاندار گلستان بیان داشت: پیگیری استخدامی دهیاران، آموزش اعضای شوراها همراه با دهیاران، همکاری مدیران اجرایی با دهیاران و واگذاری ساختمان های بلا استفاده به دهیاران که مصوب شده باید اجرایی شود.

کد مطلب 1465089

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