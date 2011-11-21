گلستان رتبه اول ایجاد دهیاریهای کشور را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت افزود: در روستاهای استان گلستان نیروهای توانمند، مستعد و ظرفیت های بسیار خوب و فراوانی وجود دارد که دهیاران باید در زمینه رشد و پیشرفت از این توان استفاده بهینه کنند.

به گفته قناعت، خدمت دهیاران با متانت خاص، بی منت و با انگیزه بالا، برای ما مسئولان نقطه عطف است و ما به این دهیاران می بالیم.

وی یادآور شد: یکی از کارهائی که موفقیت را برای مدیر رقم می زند، انگیزه بالا است و دهیاران از این صفت بالا برخوردار هستند و بسیار با حوصله و دارای سعه صدر هستند.

وی اظهار داشت: دهیاران باید برخی کارها را جدی بگیرند و در دستور کار قرار دهند که یکی از مهمترین آنها، معرفی جاذبه های گردشگری و جذب گردشگر است.

استاندار گلستان عنوان کرد: متاسفانه در زمینه جذب گردشگر نسبتا ضعیف بوده ایم و در برخی جاها سرمایه گذارهای توانمند وارد استان شده اند که می توانستند، چهره نه تنها یک روستا، بلکه چندین روستا و حتی شهر و شهرستان را تغییر دهند، اما براثر غفلت مسئولان فرصت سرمایه گذاری از دست رفت.

استاندار گلستان گفت: اگر سرمایه گذاری در این استان و حتی روستاها صورت گیرد، ضمن ایجاد اشتغال و حل موضوعات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، شاهد رشد و آبادانی خواهیم بود، اما امروز شاهد فرار سرمایه گذار از این استان هستیم.

وی ایجاد منابع درآمدی پایدار و پرهیز از اختلافات درون روستائی را به دهیاران توصیه کرد.

استاندار گلستان گفت: 300 دستگاه بیل مکانیکی و خودروهای جمع آوری پسماند، 14 دستگاه ماشین آتش نشانی در شش سال اخیر بین دهیاری های استان توزیع شد.

قناعت افزود: در طول 6 سال، توزیع سهام عدالت، طرح هادی و گاز کشی و خانه بهداشت روستایی از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

قناعت به بیان انتظارات خود از دهیاران و دستگاههای اجرایی پرداخت و گفت: استفاده از دهیاران در شهرداری ها، توجه دستگاه های اجرایی به عمران و آبادی روستاها از جمله انتظارات است.

استاندار گلستان بیان داشت: پیگیری استخدامی دهیاران، آموزش اعضای شوراها همراه با دهیاران، همکاری مدیران اجرایی با دهیاران و واگذاری ساختمان های بلا استفاده به دهیاران که مصوب شده باید اجرایی شود.