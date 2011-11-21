قصه گویی یکی از مهمترین قالبهای تربیتی برای کودکان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری با اشاره به اهمیت و جایگاه قصه گویی در جامعه و لزوم توجه بیشتر به این ابزار تاثیرگذار آموزشی و تربیتی برای نسل کودک و نوجوان در سطح جامعه اظهار داشت: قصه گویی چراغ راه آینده است و اولین قصه گوی عالم هستی خداوند است.

وی با بیان اینکه ساده ترین و در عین حال جذاب ترین و موثرترین روش انتقال فرهنگ و تعلیم و تربیت قصه گویی است، بیان کرد: قصه گویی اگر به شیوه ای مناسب در جامعه رواج پیدا کند تاریخ گذشتگان را به ساده ترین روش به آیندگان منتقل می کند.

دبیر پانزدهمین جشنواره قصه گویی کشور اظهار داشت: وظیفه قصه گو تعلیم و تربیت و تشخیص نیاز درست مخاطبان در صرف بیشترین دقت و تامل درست در کوتاهترین زمان برای تربیت است.

حیدری با اشاره به اینکه بیان قصه از قرنی به قرن دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متغییر است، افزود: اهداف و شرایط اصلی قصه در همه زمان ها و مکان ها تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و انتقال احساسات، تجربه و انگیزه ذاتی انسان است.

وی با اشاره به دقت انتخاب مربیان در قصه ها گفت: قصه باید تاثیرات و ماندگاری در ذهن داشته باشد و فقط جنبه سرگرم کننده آن مورد توجه نیست و بیان قصه گو، انتخاب قصه و متن آن متناسب با گروه سنی مخاطب، لازم است مورد توجه قرار گیرد.

مدیر هماهنگی امور استان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در پایان افزود: دغدغه ذهنی مربیان قصه گو تربیت درست و مناسب از طریق تعریف قصه خوب و پر محتوا است.

پانزدهمین جشنواره قصه گویی منطقه دو کشوری بعد از ظهر شنبه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر سنندج آغاز و ظهر امروز با معرفی نفرات برتر در سنندج به کار خود پایان می دهد.