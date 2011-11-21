10 روستای در معرض خطر آذربایجان غربی جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این روستاها بر اثر ایمن نبودن در مقابل حوادث غیرمترقبه در دست جابه‌جایی است، افزود: این اقدام در راستای امکان تامین ساختگاه مناسب برای احداث مسکن مقاوم و زیبا برای اسکان خانوارهای روستایی، دسترسی آسان به امکانات رفاهی و فرهنگی انجام می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از راههای ایمن ‌سازی روستاهای در معرض خطر جابه‌جایی آنها است، بیان داشت: این روستاها در معرض خطرات و اثرات ناشی از سیل، رانش زمین، ریزش کوه، شیب تند، مخزن سدها و حریم آثار باستانی قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه 11 روستا در آذربایجان غربی طی سالهای گذشته جابه‌جا شده ‌اند، اظهار داشت: برای جابه‌جایی روستاهای در معرض خطر نیازمند واگذاری اعتبارات ویژه هستیم.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن اکثر روستاهای استان در مسیر سیل و با توجه به کوهستانی بودن منطقه اجرای طرح جابجایی روستاهای در معرض خطر سیل و زلزله و احداث خانه های مقاوم روستایی را آغاز کرده است.