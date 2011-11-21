ششمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه ششمین جشنواره کتاب برتر که از ابتدای آبان ماه سال جاری فعالیت خود را با تشکیل کارگروهی متشکل از 7 نفر آغاز کرده، با ارسال فراخوان به ناشران کتاب کودک و نوجوان از آنان خواست ضمن ارائه نظرات و پیشنهادها، آثار فاخر خود را به همراه توضیح ویژگی‌های برجسته آنها ارسال کنند.

ملاک­های داوری ششمین جشنواره کتاب برتر در چهار گروه به قرار زیر است:

الف: ملاک­های داوری متن شامل: 1- شعر که در این بخش به بهره­گیری از تخیل و خلاقیت و نوآوری در فرم و متن،

2- داستانی به حفظ عناصر داستانی، ایجاد کشش، خلاقیت و نوآوری، 3- متن­های علمی - آموزشی (در این بخش به اعتبار علمی، نوآوری، تناسب سبک نگارش با موضوع، به کارگیری واژه­ها و مفاهیم قابل درک، توجه به ویژگی‌های سنی و نیازهای مخاطب توجه می‌شود).

ب: ملاک­های داوری تصویر و گرافیک که در این بخش به خلق فضای تصویری مناسب متن، همراهی متن و تصویر، مطابقت تصاویر واقعی با مستندات تاریخی و علمی، نوآوری در فرم و رنگ، ترکیب­بندی تصویر و متن، طراحی جلد متناسب با سایر عناصر کتاب توجه می‌شود.

ج : ملاک­های داوری مدیریت نشر در این بخش نیز به صفحات اولیه کتاب، درج نام کلیه پدیدآورندگان، ویراستاری مناسب برای گروه سنی مخاطب، انتخاب قطع مناسب، کیفیت چاپ، کیفیت صحافی، انتخاب مواد اولیه متناسب با اثر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

د: کتاب­های ترجمه­ای که به امانتداری، صحت و دقت در محتوا، درج مشخصات شناسنامه­ای متن اصلی، ترجمه متناسب با سبک ادبی و زبانی متن اصلی امتیاز داده خواهد شد.

ناشران و علاقمندان برای شرکت در جشنواره می‏توانند تا 17 آذر ماه سال جاری نسبت به ارسال 2 جلد از کتاب‏های خود به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان کریمخان، ابتدای حافظ جنوبی، کوی هورچهر، شماره 13، واحد 4 اقدام کنند.