ششمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه ششمین جشنواره کتاب برتر که از ابتدای آبان ماه سال جاری فعالیت خود را با تشکیل کارگروهی متشکل از 7 نفر آغاز کرده، با ارسال فراخوان به ناشران کتاب کودک و نوجوان از آنان خواست ضمن ارائه نظرات و پیشنهادها، آثار فاخر خود را به همراه توضیح ویژگیهای برجسته آنها ارسال کنند.
ملاکهای داوری ششمین جشنواره کتاب برتر در چهار گروه به قرار زیر است:
الف: ملاکهای داوری متن شامل: 1- شعر که در این بخش به بهرهگیری از تخیل و خلاقیت و نوآوری در فرم و متن،
2- داستانی به حفظ عناصر داستانی، ایجاد کشش، خلاقیت و نوآوری، 3- متنهای علمی - آموزشی (در این بخش به اعتبار علمی، نوآوری، تناسب سبک نگارش با موضوع، به کارگیری واژهها و مفاهیم قابل درک، توجه به ویژگیهای سنی و نیازهای مخاطب توجه میشود).
ب: ملاکهای داوری تصویر و گرافیک که در این بخش به خلق فضای تصویری مناسب متن، همراهی متن و تصویر، مطابقت تصاویر واقعی با مستندات تاریخی و علمی، نوآوری در فرم و رنگ، ترکیببندی تصویر و متن، طراحی جلد متناسب با سایر عناصر کتاب توجه میشود.
ج : ملاکهای داوری مدیریت نشر در این بخش نیز به صفحات اولیه کتاب، درج نام کلیه پدیدآورندگان، ویراستاری مناسب برای گروه سنی مخاطب، انتخاب قطع مناسب، کیفیت چاپ، کیفیت صحافی، انتخاب مواد اولیه متناسب با اثر مورد بررسی قرار میگیرد.
د: کتابهای ترجمهای که به امانتداری، صحت و دقت در محتوا، درج مشخصات شناسنامهای متن اصلی، ترجمه متناسب با سبک ادبی و زبانی متن اصلی امتیاز داده خواهد شد.
ناشران و علاقمندان برای شرکت در جشنواره میتوانند تا 17 آذر ماه سال جاری نسبت به ارسال 2 جلد از کتابهای خود به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان کریمخان، ابتدای حافظ جنوبی، کوی هورچهر، شماره 13، واحد 4 اقدام کنند.
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