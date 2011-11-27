انفجار در خطوط راه آهن ایالت سند/ سفیر آمریکا در اسلام آباد احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی "سما" پاکستان گزارش داد که بر اثر حمله افراد مسلح ناشناس با یک نارنجک دستی به مغازه ای در شهر کراچی در جنوب این کشور دست کم چهار نفر زخمی شدند.

پلیس پاکستان اعلام کرد افراد مسلح پس از این حمله از محل حادثه متواری شدند و تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.

همچنین نیمه شب گذشته بر اثر یک تصادف جاده ای در مرکز پاکستان دست کم 12 نفر کشته و 40 فرد دیگر زخمی شدند.

وزارت امور خارجه پاکستان در اعتراض به تجاوز بالگردهای ناتو به خاک این کشور و کشته شدن 24 نظامی "کامرون مونتر" سفیر آمریکا را احضار کرد.

"آصف علی زرداری" رئیس جمهوری، "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر و دیگر مقامات دولت ضمن محکوم کردن این حملات، آن را بسیار غیر قابل قبول و ناقض حاکمیت این کشور خواندند.

مقامات پاکستانی از وقوع دو انفجار در خطوط راه آهن و اختلال در مسیرها در ایالت سند در جنوب این کشور خبر دادند.

خبر دیگر اینکه اجساد 24 سرباز کشته شده ارتش پاکستان بر اثر حمله بالگردهای ناتو به یک ایست بازرسی در منطقه مهمند در شمال غرب پاکستان در مرز با افغانستان طی مراسمی رسمی به خاک سپرده شد.

همچنین "حنا ربانی" وزیر امور خارجه پاکستان در گفتگو با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خشم خود را از حملات ناتو در این منطقه ابراز کرد.

این تماس تلفنی پس از آن انجام شد که دولت پاکستان اعلام کرد از آمریکا به سبب حملات موشکی در مناطق قبیله نشین، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت می کند.

با توجه به افزایش حملات موشکی آمریکا در مناطق وزیرستان در دوران ریاست جمهوری "باراک اوباما"، پارلمان پاکستان از تصمیم خود برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مرگ غیرنظامیان در این حملات خبر داده است.